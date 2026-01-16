民進黨初選震撼彈 媒體人：賴清德已非一尊、黨內三分天下

民進黨2026年地方選舉已有部分縣市初選結果出爐，總統賴清德面臨黨內影響力嚴峻考驗。在高雄市長初選中，賴清德支持的賴瑞隆僅以0.6%驚險勝出邱議瑩；更令人意外的是，在賴清德政治起家的「本命區」台南，他力挺的立委林俊憲竟敗給資深立委陳亭妃，被外界解讀為賴清德在黨內威信的重大挫敗。

資深媒體人蘭萱。（圖／中天新聞）

資深媒體人蘭萱在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，這次初選結果顯示「賴清德整體是輸了」。她分析，林俊憲有如「扶不起的阿斗」，即使有賴清德光環加持也無法勝選，證明「兩人加起來不夠看，頂不過一個陳亭妃」。蘭萱更指出，台南鄉親「不見得喜歡賴清德」，陳亭妃能勝出關鍵在於她長期深耕基層、認真服務的形象深入人心。

此次初選結果也凸顯民進黨內派系版圖重組。蘭萱表示，目前黨內已形成「賴系、英系、非賴非英系」三分天下格局，賴清德已非「定於一尊」，各派系在初選中都有斬獲，形成新的權力平衡。她預測，雖然林俊憲等賴系人馬敗選，但賴清德仍須「苦著臉」為陳亭妃站台，未來還得看他「牽起陳亭妃手時那一抹笑容」有多苦澀。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

對於民進黨是否會因初選撕裂而分裂，蘭萱認為最終仍會團結，但「不是因為喜歡賴清德，而是因為民進黨必須贏」。她分析，民進黨目前僅剩五個縣市，加上已是朝小野大局面，若再輸掉選舉將難以承受。然而她也警告，民進黨執政態勢「hold不住」，從去年到今年民調持續下滑，即使國民黨民調也未明顯上升，但民進黨處境更為艱困。

蘭萱更直指，此次初選失利對賴清德而言只是「挑戰的開始」。她質疑賴清德不僅2028年總統候選人資格受到動搖，連黨主席位置能否保住都成問題。她建議給賴清德「一點時間休養創傷、照鏡子練習笑容」，因為接下來他必須幫陳亭妃站台造勢。

