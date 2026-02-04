民進黨初選「新人」 林亮君坦言壓力山大

林亮君首次參與民進黨內初選，坦言很有壓力。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨台北市黨部今(4日)開放市議員領表登記參選，上午王世堅帶領子弟兵、中山大同擬參選人賴俊翰等人登記。首次參與民進黨初選的現任中山大同議員林亮君下午也領表，坦言同區對手找來大咖自己會有壓力，但也有很多前輩給予她支持。

林亮君下午到黨部領表登記並受訪表示，今天心情非常緊張，而細看民進黨登記初選的簡章後發現，民進黨對候選人不管在廉政、學倫上都要求很嚴格，本著民進黨「清廉、勤政」的原則。

她說，過去因為自己不是民進黨籍，很多選民不知道這次她也要參加初選，很多人直到最近她宣傳後才發現要幫忙顧電話，而她初選方面就是一片空白，這陣子也勤加站路口、追垃圾車，希望提醒民眾唯一支持。

媒體問，賴俊翰找來王世堅是否讓她倍感壓力？林亮君說，壓力都會有，在中山大同已經服務8年來，鄉親都願意給予支持，也有很多前輩包含陸委會副主委梁文傑、立委吳思瑤、蘇巧慧，還有議會夥伴苗博雅、新北市議員顏蔚慈等過去學生運動的戰友都互相支持。這次首度參加初選有點緊張，也在制度上跟前輩們請益，現任議員並沒有加分，就靠過去的服務口碑，希望支持者多幫忙。

