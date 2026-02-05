民進黨初選／穿國小制服站路口 陳岱吟在地情感贏民心

（記者陳志仁／專訪）民進黨新北市黨內的初選熱烈展開，年輕女性候選人陳岱吟宣布參選新莊區的議員；陳岱吟接受《媒角抵加》的專訪時強調，她自己不單打獨鬥，而是與跨區青年幕僚組成「新新板土連線」，共同解決地方議題，帶來專業且在地的治理經驗。

圖／陳岱吟與新北市議員陳乃瑜（新店）、山田摩衣（板橋）及卓冠廷（土城）正式成立2026「新新板土連線」，未來要前進市議會，擴大Team Taiwan席次。（陳岱吟提供）

陳岱吟表示，這次參選不僅是政治使命，也源自她對新莊的深厚情感，「我是新莊在地人，從小在這裡長大，父親、祖父都是在地居民，我對這片土地非常熟悉」；此外，她自己已在政治圈工作超過 12 年，從工讀生、幕僚到現在，服務對象包括前立法院長游錫堃與前總統蔡英文，多年的經驗讓她熟悉地方需求與行政運作。

陳岱吟強調，「我們不是只有我一個人，而是組成『新新板土』，跨區合作、彼此支援，只要地方有急迫問題，就能馬上討論、一起解決」；「新新板土連線」的成員包括陳乃瑜（新店）、山田摩衣（板橋）以及卓冠廷（土城），多為政治的幕僚出身，能精準掌握政策、行政程序，並將資源落實在地方居民最需要的地方。

作為母親，陳岱吟分享自己的視角改變，「現在帶著兩歲多的孩子出門，每一次推車走在街上，才發現新北在交通、騎樓、行人安全等方面仍有許多改進空間」；她認為，不少街區仍有高低不平、電箱、行道樹等阻礙，影響嬰幼兒、年長者與行人安全，這些問題需透過長期、系統性規劃解決，而非單純花錢或短期修繕。

圖／小學的閨蜜在得知陳岱吟投入新莊區的議員選戰後，特地送上一套當年的運動服，提醒她不忘初心。（陳岱吟提供）

為了展現對地方的親近，陳岱吟近日身穿國小的制服站，在新莊區的主要路口向居民拜票，象徵她從小在地成長的身分，也傳達「我與你們一樣，都是新莊的一份子」的理念；陳岱吟笑說，這是國小同學送給她的制服，預祝她初選順利過關，而穿上制服雖然有點害羞，但這是提醒自己永遠保持初心，關心社區每個細節，從小朋友到長者的需求都不忽略。

陳岱吟也觀察到，新莊區人口的結構變化大，重劃區帶來新家庭與新需求，但傳統社區仍保留舊有生活型態，如傳統市場、公寓等，這些都需兼顧；因此，「我希望把在政治圈學到的行政與政策經驗，結合母親身份看到的生活細節，真正做到為居民帶來改善。」

陳岱吟直指，參選的核心是「為新莊、為新北居民做有用的事」，不僅是為政治，而是實際落實在生活上；她認為，新北市政府有足夠資源，但需要長期規劃與整合各方意見，學習國內外成功經驗，才能真正提升婦幼、行人及長者的生活環境。

圖／同為幕僚出身的新北市議員李宇翔，陪陳岱吟到新莊宏泰市場與大家打招呼。（陳岱吟提供）

「參選對我而言，是延續在地服務的承諾，也是將專業經驗轉化為行動的機會！」陳岱吟說，她與「新新板土連線」將以跨區合作、在地關懷為基礎，持續傾聽居民聲音，提出切實可行的政策方案，讓新莊成為更安全、更便利、更有溫度的社區。

