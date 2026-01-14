民進黨初選／蔡易餘大勝黃榮利、代表參選嘉義縣長接棒翁章梁！喊話團結嘉義隊為核心，可望對壘王育敏？

民進黨嘉義縣初選結果底定，立委蔡易餘將代表民進黨參選2026年嘉義縣長，接棒翁章梁！ 民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，周三（1/14)公布民調結果，嘉義縣初選民調調查，民進黨立委蔡易餘以64.8135％，大勝嘉義縣議員黃榮利38.1949％。 至於中國國民黨、台灣民眾黨「在野大聯盟」部分，雙方雖初步有意「藍白合」，目前潛在人選為國民黨前立委王育敏，但至今仍尚待協調出正式人選。

民進黨2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，1/14由該黨秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和兩位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場兩位候選人代表。民進黨強調，過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

根據民進黨在11時22分公布的民調結果，蔡易餘以64.8135%，大幅勝過黃榮利的38.1949%。若是由雙方對比國民黨可能參選人王育敏，兩組民調分別為16.3175%、14.2338%。

蔡易餘：衷心感謝嘉義18鄉鎮鄉親 會務實納入黃榮利政策建議

蔡易餘1/14在結果公布後第一時間表示，首先要衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付，他將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。

針對初選期間的競爭，蔡易餘指出，黃榮利在選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。

蔡易餘：「明文規定」攻防沒必要也不利地方 將「團結嘉義隊」

蔡易餘也呼籲，期盼黃榮利能放下成見。他表示，黃議員從政歷程中，陳明文前縣長給予相當多的提攜與照顧，雙方也有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。

蔡易餘進一步指出，這次選舉過程中，對方陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，他認為這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展。他強調，翁章梁過去七年的施政成果有目共睹，不僅展現清楚的施政風格，也建立高度的府會和諧，並未受到任何個人所左右，這一點嘉義鄉親皆看在眼裡。

蔡易餘最後強調，黨內初選落幕後，他已正式代表民進黨出線，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。

民進黨發言人韓瑩1/14受訪表示，民進黨宣布2026年嘉義縣縣長初選民調結果，根據稍早10點半的開封結果，兩位候選人之間，民調領先的是蔡易餘委員，1/14數字最高的也是蔡易餘，相關提名作業，會經由下禮拜的選對會經中執會後提名通過。

對於媒體提問高雄市初選民調結果，賴瑞隆、邱議瑩差距不到1個百分點，外界有相關陰謀論。韓瑩重申，在開封民調時，四位候選人在民調公佈之後，都有出來發言，四位候選人對相關民調結果都是一致同意，也沒對此提出任何質疑。

韓瑩強調，各界都都尊重民調結果，候選人也都有發表他們會團結一致的相關說法。

根據民進黨民調辦法，中央黨部會於上午10時會抽籤選出執行縣市，當晚6時至10時30分由三家民調公司同步執行室內電話民調，隔天上午10時將公布是否達問卷有效樣本數，及下一個執行縣市；若達成有效樣本，10時30分會邀請參選人或代表開封民調數字。

