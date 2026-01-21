民進黨前桃市議員蔡永芳宣布參選 八德預計將辦初選

民進黨前桃園市議員蔡永芳宣布參選，他在本屆選舉是落選頭。蔡引用哲學家卡繆「幸福不是一切，人還有責任。」宣布參選。據了解，民進黨在八德將提名2席次，現任已有呂林小鳳、許家睿，預計將舉辦初選。（摘自蔡永芳臉書）

民進黨前桃園市議員蔡永芳宣布參選，他在本屆選舉是落選頭。蔡引用哲學家卡繆「幸福不是一切，人還有責任」宣布參選。據了解，民進黨在八德將提名2席次，現任已有呂林小鳳、許家睿，預計將舉辦初選。

蔡永芳近日在臉書發文，指離開政治工作，回歸家庭，回想多年政治生涯忙什麼、追求什麼，似乎沒有正確答案。他說，近半年來一直被關心的人詢問，心中一直沒有答案，但在餐會前突然想到哲學家卡謬的一句話：「幸福不是一切，人還有責任。」決定參選。

據了解，民進黨預計在八德提名2席議員名額，但現任已有呂林小鳳、許家睿，蔡永芳宣布參選，將會舉辦初選。

蔡永芳本屆選舉是落選頭，助理費案對他傷害頗深，他說，111年1月距離選舉僅有10個月，被檢調搜索住處、服務處，後來30萬元交保，因為偵查不公開，自己只能沉默。選後1年桃園地檢署以「犯罪嫌疑不足」不起訴，再議駁回確定。蔡永芳強調，這並非法院的「無罪」，而是檢方找不到證據證明犯罪，強調自己不是無罪，而是沒有犯罪。

