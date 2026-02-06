民進黨前鎮小港初選白熱化 陳致中現身力挺黃彥毓



民進黨高雄市議員前鎮、小港選區初選進入倒數階段，高雄市議員黃彥毓昨天（5日）下午於前鎮區翠亨北路、鎮中路口站路口拜票，高雄市議員陳致中、前鎮區里長聯誼會主席王進亨到場陪同。





陳致中受訪時表示，與黃彥毓長期在議會與地方事務上並肩合作，對其投入地方建設、處理複雜民意的能力相當了解。他認為，黃彥毓做事務實、待人誠懇，能在不同世代、不同角色間進行有效溝通與協調，是目前前鎮、小港基層治理所需要的穩定力量。





黃彥毓則指出，本屆民進黨前鎮、小港市議員初選席次縮減，競爭態勢相較以往更為激烈，支持力量能否有效整合，將直接影響地方服務的延續性。他強調，地方建設與公共服務並非短期操作，而是長期累積的成果，熟悉地方脈絡、具備協調能力的民意代表，才能讓政策與建設不中斷。

他也提到，立法委員賴瑞隆多次公開表示，自己是其一路栽培的師弟，並提醒在席次縮減的選區中，若支持過度分散，最容易流失的往往是長期在第一線承擔服務責任的現任議員。





黃彥毓最後表示，初選是一場集體選擇，而非彼此對立。他感謝地方朋友的支持與陪伴，並呼籲支持者在關鍵時刻集中選票，讓前鎮、小港的地方服務能持續推動，相關政策與建設不因選舉而中斷，繼續把事情做好。

