民進黨創黨元老坐牢！阿扁代言人收賄判6年

[NOWnews今日新聞] 民進黨創黨元老、前台北市議員許富男，因涉及利用職權收賄千萬元的再生瀝青圍標案，今（10）日遭最高法院駁回上訴，全案定讞。許富男被依貪污罪判處有期徒刑6年、褫奪公權3年，並須沒收160萬元、追繳898萬餘元不法所得，確定入監服刑。

2002年間許富男擔任台北市議員，利用職權要求道路工程招標須檢附「再生瀝青許可證」，協助特定廠商圍標工程。調查指出，許富男的特助蔡聰興與瀝青廠商協商，承諾事成後將按道路工程再生瀝青噸數，每噸支付100元作為酬金。蔡聰興最終向得標廠商收取1957萬多元，與許富男平分。2006年北檢提起公訴，歷經近20年的漫長審理，高等法院更二審2024年依《速審法》減刑，改判許富男6年徒刑，最高法院駁回上訴，維持原判。

許富男是民進黨創黨黨員，參與民主運動多年，曾任民進黨全國黨代表，連任兩屆台北市議員。他過去與陳水扁關係密切，曾任陳水扁立委東區服務處主任、競選市長東區總幹事，兩人交情之深，讓他自居是「阿扁團隊議會代言人」。

