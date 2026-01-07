民進黨創黨將滿40週年！賴清德吐心內話

▲賴清德表示，在這個時刻，身為黨主席帶領民進黨，是懷著「誠惶誠恐」的心情。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨將在今年9月迎來創黨40週年，兼任黨主席的總統賴清德今（7）日在中執會有感而發說，在這個時刻，身為黨主席帶領民進黨，是懷著「誠惶誠恐」的心情；他同時勉勵大家一定要謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，才不會辜負過往先輩的奮鬥，以及台灣人民的支持。

民進黨下午舉行中執會，據轉述，賴清德在會中表示，今天是2026年第一次召開中執會，感謝全黨同志在過去一年多來，給予執政團隊許多的支持與協助，讓民進黨能在國內外挑戰中，不斷的持續前進。

賴清德提到，今年是創黨40週年，因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政。他說，為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

賴清德說，「清廉」，是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對民進黨的信任。

賴清德續指，「勤政」，則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。

賴清德說，「愛鄉土」，則是熱愛台灣、認同台灣，民進黨必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。

賴清德強調，「清廉、勤政、愛鄉土」，不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對民進黨最深切的期待，因此，他希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。

另外，與會人士轉述，賴清德在臨時動議結束後，發表一些「心內話」。賴說，今年是民進黨創黨40週年，也是台灣總統直選的30週年，今年是台灣民主歷史上的里程碑，在這個時刻，身為黨主席帶領民進黨，是懷著「誠惶誠恐」的心情。

賴清德提到，他最近看了一些文章，提到當年的民主前輩，包含雷震、殷海光及傅正等人，當年在威權時期爭取民主的努力、奮鬥，他對這幾位前輩當年的決心非常欽佩。

賴清德指出，不論是雷震、殷海光、傅正，或是提出《台灣自救運動宣言》的彭明敏前輩，或是蔣渭水等人，這些民主前輩的共同心願都是希望用民主推動社會進步。

賴清德提到，台灣的歷史，及民進黨創黨精神，都是不分族群，希望追求民主、提升民主，透過民主讓台灣變得更好。他再勉勵大家，一定要謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，才不會辜負過往前輩的奮鬥，以及台灣人民一路以來的支持。

