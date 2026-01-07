民進黨創黨將滿40週年 賴清德提醒清廉勤政愛鄉土

（中央社記者葉素萍台北7日電）今年9月是民進黨創黨40週年，兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，因為許多前輩付出與台灣人民相挺，民進黨才能從在野走到執政；為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

民進黨下午召開中執會，賴清德在會中提到，今天是2026年第一次召開中執會，他要感謝全黨在過去一年多來給予執政團隊許多支持與協助，讓台灣能在國內外挑戰中不斷持續前進。

廣告 廣告

他說，今年是創黨40週年。因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政；為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

賴清德認為，「清廉」是人民對政治人物最基本、最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對民進黨的信任；「勤政」則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。

他說，「愛鄉土」則是熱愛台灣、認同台灣，必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。

賴清德說，「清廉、勤政、愛鄉土」不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對民進黨最深切的期待。他希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。

與會人士轉述，賴清德在中執會最後分享個人心得表示，今年是民進黨創黨40週年，也是台灣總統直選的30週年（1996年到現在），今年也是台灣民主歷史上一個里程碑，在這時刻他身為黨主席帶領民進黨，其實懷著「誠惶誠恐」的心情。

據轉述，賴清德提到，最近看了一些文章，非常欽佩；當年不論是民主前輩雷震、殷海光、傅正，或者提出台灣自救宣言的彭明敏，以及更早之前的民主先驅蔣渭水等人，這些民主前輩共同點都是希望透過民主推動社會的進步，讓台灣變得更好。

據轉述，賴清德提到，當年殷海光說覺得自己像蠟燭，人到了晚年，蠟燭也快要燒完了，殷海光只希望在蠟燭燒完之前，可以看到因為有他的燭光而讓台灣誕生更多新的燭火；賴清德說，看到這段文字很感動，也覺得要把台灣顧好，是他的責任。（編輯：林興盟）1150107