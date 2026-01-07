民進黨創黨將滿40週年 黨主席提醒清廉勤政愛鄉土

政治中心／綜合報導美國總統川普下令特種部隊對委內瑞拉展開突襲，不過外界也好奇，委內瑞拉砸下重金部屬的中國製雷達，似乎形同虛設，中國外交部召開例行記者會，被日本媒體追問有何評價，發言人林劍瞬間尷尬，再度問A答B，而近期美國"馬歇爾基金會"，也發布最新報告，分析中共若犯台，將會付出四大面向代價。委內瑞拉向中國購買防禦體系卻沒發揮作用 中國外交部發言人林劍被日媒問到此事當場表現不悅（圖／翻攝畫面）美國襲擊委內瑞拉，只花三小時就完成空襲和突襲任務，委國耗費巨資向中國買的防禦體系，全面崩潰，日媒趁著中國外交部召開記者會，直球追問，到底怎麼回事？中國外交部發言人林劍：「（這些裝備在最近美國的攻擊中，似乎沒有發揮什麼實際作用，請問您對此事的看法 謝謝）中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，反對在國際關係中，使用或威脅使用武力。」美國智庫馬歇爾基金會發布＂中國攻台代價＂ 將有四面向衝擊（圖／民視新聞）像是被戳中痛處，中國外交部發言人，一秒變臉，使出慣用的問A答B，反對武力侵犯，這話一出顯得格外諷刺，畢竟中國上個月底才無預警對台軍演，外界也聯想，中國會不會仿效美國，出兵台灣？現在美國智庫德國馬歇爾基金會，發布最新報告，點出中國攻台四代價，除了經濟衝擊，軍事方面，一旦全面戰爭，將有10萬以上共軍傷亡，另外社會也將因交通封鎖斷糧、出現大量難民，國際層面，美國也可能召回大使，而中國軍事行動失敗後，國際上更可能出現部分國家，承認台灣為獨立國家。淡江大學戰略所副教授林穎佑：「如果這一場戰爭，必須會耗掉更多的時間，甚至是這場戰爭，是不是也會有可能，讓周邊的國家，必須要去面對或介入，這一些都會去影響到北京，他決定是否要開戰，這份報告其實最重要的，倒不是說警告中國，而是要提醒中國周邊的國家，但是中共並不是說什麼像，完全的無敵啊，或者是勢不可擋，還是有一些隱憂存在。」不只美國智庫發布預警，前美國國防部官員胡振東也透露，五角大廈秘辛，坦言美軍作戰藍圖裡，沒烏克蘭但早有台灣，他更直言，美軍突襲委內瑞拉，是習近平的惡夢，因為他該擔心的不是飛彈，而是身邊人可能變成內應。立委（民）王定宇vs.前美國國防部官員 胡振東：「美國要做這個事以前，第二個人已經選好了，第二個人已經聯絡好了，（所以如果中國犯蠢），（做了錯誤的決定），（習近平應該左右看看），（你的第二個人是誰）。」前美國國防部官員胡振東直言 美國突襲委內瑞拉是習近平的惡夢（圖／民視新聞）川普出手發動閃電戰，間接讓中台關係，再度引發關注。原文出處：美發「中共犯台代價」 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變 更多民視新聞報導美國逮捕馬杜洛 外交部盼委內瑞拉順利過渡到民主政體美軍突襲委內瑞拉擒馬杜羅！副總統火速宣誓接任 全國進入緊急狀態「美抓捕馬杜洛」能源股大漲 專家：川普欲斷中在南美布局

