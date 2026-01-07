民進黨創黨40週年 賴清德大談心內話：我誠惶誠恐帶領黨

[Newtalk新聞] 今年9月28日將是民進黨創黨40週年，對此，總統暨民進黨主席賴清德今（7）日表示，他在這個時刻，身為黨主席帶領民進黨，是懷著「誠惶誠恐」的心情。他並說，台灣的歷史，以及民進黨創黨精神，都是不分族群去追求民主。他勉勵大家，一定要謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，才不會辜負過往前輩的奮鬥，以及台灣人民一路以來的支持。

民進黨今下午召開中執會，賴清德在會中首先表示，針對昨晚空軍一架F-16V在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外，他已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來。他並再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。

賴清德表示，今年是創黨40週年，因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政。他說，為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

賴清德指出，「清廉」，是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對民進黨的信任；「勤政」，則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則；「愛鄉土」，則是熱愛台灣、認同台灣，必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。

賴清德強調，「清廉、勤政、愛鄉土」，不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民最深切的期待。因此，他希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。

另據轉述，賴清德在臨時動議結束後，發表了一些「心內話」，今年是民進黨創黨40週年，也是台灣總統直選的30週年，因此今年也是台灣民主歷史上的里程碑。他在這個時刻，身為黨主席帶領民進黨，是懷著「誠惶誠恐」的心情。

賴清德提及，他最近看了一些文章，提到當年的民主前輩，包含雷震、殷海光及傅正等人當年在威權時期爭取民主的努力跟奮鬥。他對這幾位前輩當年的決心跟投入非常的欽佩。他也曾在常會上引用過傅正前輩的話，「即便以自由為代價，也要拚盡生命去爭取的，第一是民主，第二是民主，第三還是民主。除了民主還是民主。」

賴清德表示，當年這些民主前輩，不論是雷震、殷海光、傅正，或者是提出台灣自救宣言的彭明敏前輩，或是再更之前的蔣渭水等，這些民主前輩的共同心願都是希望用民主推動社會進步。

賴清德表示，台灣的歷史，以及民進黨創黨精神，都是不分族群，希望去追求民主、提升民主，透過民主讓台灣變得更好。他最後再次勉勵大家，一定要謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，才不會辜負過往前輩的奮鬥，以及台灣人民一路以來的支持。

