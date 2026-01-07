民進黨創黨40週年！賴清德身兼黨主席坦言「誠惶誠恐」 籲謹記創黨精神

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

今年為台灣總統直選30周年，也是民進黨創黨40周年。身兼總統與民進黨主席的賴清德今（7）日表示，由於許多民主前輩的付出，以及台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政，因此請所有從政黨員務必謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，才不會辜負前輩的奮鬥，以及台灣人民的期待。據了解，賴清德也在會上分享，此時他擔任黨主席領導民進黨，其實是懷著「戰戰兢兢、誠惶誠恐」的心情。

民進黨今日下午召開中執會，民進黨發言人吳崢會後轉述，賴清德致詞時提到，今天是2026年第一次召開中執會，他要感謝全黨同志在過去一年多來，給予執政團隊許多的支持與協助，讓他們能在國內外挑戰中，不斷的持續前進。

賴清德提及，今年是創黨40週年。因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政。為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

賴清德說，「清廉」是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對我們的信任；「勤政」則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。

賴清德表示，「愛鄉土」則是熱愛台灣、認同台灣，我們必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。

賴清德強調，「清廉、勤政、愛鄉土」不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對我們最深切的期待。因此，我希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。

此外，與會人士透露，賴清德在會議結束前也分享，今年是民進黨創黨40周年，也是台灣總統直選的30周年，是台灣民主歷史上的里程碑，他在此時擔任黨主席領導民進黨，其實是懷著「戰戰兢兢、成惶成恐」的心情，並在最後再次勉勵大家，一定要謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，才不會辜負民主前輩們的奮鬥，以及台灣人民一路以來的支持。

