即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

身兼民進黨主席的總統賴清德今（7）日在2026年首次主持的中執會中表示，今年是創黨40週年，因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政，因此為了不託付前輩託付與人民期許，他要提醒所有從政黨員，應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。





民進黨今日下午召開第21屆第13次中執會，會後由發言人吳崢轉述賴主席致詞。

賴清德指出，今天是2026年第一次召開中執會，他要感謝全黨同志在過去一年多來，給予執政團隊許多的支持與協助，讓我們能在國內外挑戰中，不斷的持續前進。

他提及，今年是民進黨創黨40週年，因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政；為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，他要提醒所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

「清廉」，是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對我們的信任。

「勤政」，則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。

「愛鄉土」，則是熱愛台灣、認同台灣，我們必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。

最後，賴清德總結，「清廉、勤政、愛鄉土」，不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對我們最深切的期待；希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。







原文出處：快新聞／民進黨創黨40週年 賴總統籲全黨謹記「清廉、勤政、愛鄉土」

