民進黨包場 邀棒球小將看冠軍之路

民進黨台南市黨部十七日包場「冠軍之路」電影，招待少棒、青少棒選手，導演到場解說拍片的原委。（民進黨市黨部攝）

記者翁順利∕台南報導

繼去年十二月舉辦電影「大濛」包場，獲得民眾好評，民進黨台南市黨部十七日下午再度公益包場，邀請麻豆、永康兩地少棒、青少棒小將，進電影院觀賞展現中華隊奪得世界十二強冠軍歷程的電影「冠軍之路」，教練、家長與民眾陪同，導演龍男‧以撒克‧凡亞思並到場向大家致意，分享製作拍攝的點點滴滴。

市黨部主委郭國文立委表示，台南是棒球的搖籃，許多優秀的棒球選手都來自台南，去年台灣奪得十二強冠軍，市黨部在大遠百舉行兩場戶外直播，吸引許多青年朋友前來，見證台灣拿下世界第一，因此再度舉辦公益包場，邀請溪北、溪南的小將，觀賞「冠軍之路」，不僅是回顧當時的感動，更需要大台南溪北、溪南球員為參加三月經典賽的台灣隊集氣加油。

導演龍男表示，「冠軍之路」不只是慶祝台灣拿下冠軍，更回顧了選手和教練團一路打拚，包括球員從小以來歷經重重難關力爭上游，從二０一三年經典賽的挫折與奮鬥，到拿下冠軍，把握這段緊湊的拍攝時間，完成《冠軍之路》電影，希望大家都來觀賞，一起感動。