民進黨北北基桃民代串連抗議 國民黨地方首長放任藍委擋TPASS預算

受到藍白在野黨持續封殺中央政府總預算的影響，TPASS行政院通勤月票政策面臨斷炊危機，恐損及上百萬民眾，其中北北基桃4都市每月用戶數超過50萬人，占比過半。

對此，民進黨本（7）日邀集北北基桃民代召開「TPASS no PASS——藍白擋總預算為難通勤族」記者會，強烈要求國民黨地方首長積極採取行動，督促藍委不要再杯葛中央政府總預算。

王義川：藍白卡總預算將讓通勤族承擔高昂代價

具有交通專業的立委王義川首先說明，TPASS政策的核心在於政府補貼乘客與實際票價間的差額，以基隆至台北的國道客運為例，乘客每月僅付1200元，其餘由交通部撥款給各縣市政府，再轉撥給客運、台鐵與捷運公司。

王義川表示，立法院目前因藍白在野黨杯葛，導致總預算無法進入審查程序，交通部便無款可撥，這筆高達百億的補助缺口將迫使業者面臨資金流斷絕，甚至可能引發司機減薪、大眾運輸業者退出等連鎖反應，最終讓通勤族必須承擔高昂的原價票價。

針對個別國民黨地方首長表示能由地方先行代墊，王義川直言，雖然台北、新北相對資源較多，但桃園與基隆財政空間有限，根本無力長期墊付如此龐大的款項。他也批評，若變成要求台鐵或捷運等大眾運輸業者先行墊付，則有違公司治理，恐讓辛苦的交通基層司機與一般市民成為預算僵局下的犧牲品。

王義川喊話藍白在野黨「行行好」，應盡快審查總預算，不要再欺負大眾運輸業者與通勤族，讓交通建設回歸正常運作；若有異議也應在委員會內公開論辯、刪減或凍結，而非讓案子無限期擱置，導致中央預算無法撥付下去。

桃園李宗豪親自計算：TPASS每月可省3千元

桃園市議會黨團總召李宗豪指出，桃園是一個雙北通勤人口非常多的城市，他以自身為例，稍早搭國道客運並轉捷運過來開記者會，這樣來回要200元，若以每月上班22天計算，可能就要4400元費用，那跟TPASS的1200元比起來省了3000多元。

李宗豪表示，每月3千多元對藍委數十萬的月薪比起來是九牛一毛，但對於一般小家庭來說，其實就可以給小朋友多喝兩到三罐的奶粉錢，如今卻因為藍白立委的政治鬥爭而犧牲掉，「我要請這些藍白立委摸著自己的良心，想想看這樣子會不會太沒有人性了？」

李宗豪呼籲桃園市長張善政，他作為國民黨的大老，桃園六位立委都是他輔選而當選，所以他深具影響力，所以呼籲張善政必須要負起照顧市民的責任，主動出面跟6位桃園藍委溝通，而不是只有在地方上剪綵動工時才看到張善政出面。

基隆曾怡芳：林沛祥曾跟通勤族拜票保證會幫忙

基隆市議會黨團總召曾怡芳指出，國民黨的基隆立委林沛祥立委選舉時一直往返台北跟基隆的轉運站，每天都在跟通勤族打招呼，跟通勤族保證他當選會提供幫忙，但是這次他有跟他的立委同事們一起來為基隆通勤族來努力嗎？

曾怡芳說，預算卡關影響最大的還是最無辜的通勤族，一旦預算卡關政策就沒有辦法落實TPASS，基隆不可能持續墊付，再怎麼撐也撐不了多久。她痛批，藍白立委將政治攻防凌駕於人民之上，讓通勤族成為政治操作的犧牲品。

台北顏若芳：蔣萬安不要再用政治話術欺騙大眾

民進黨台北市議會黨團幹事長顏若芳表示，最近市議會也在審查市府總預算，但就看到台北市長蔣萬安政見買票1張1張地開，但錢在哪裡，市議員們全都不知道，所以TPASS到底能不能繼續運作，當然是取決於立法院絕大多數的國民黨跟民眾黨的立委手上，怎麼會是像蔣萬安所講，說取決於行政院手上。

顏若芳強調，朝野要協調沒錯，但要先把總預算付委，這樣才能逐項討論協調，如果在野黨覺得有意見，才能好好坐下來溝通，但如今是連總預算付委都沒有、討論都沒得討論的時候，這樣要行政院怎麼溝通？

顏若芳抨擊，蔣萬安未積極要求台北市國民黨立委履行審查責任，無助於解決TPASS斷炊危機，呼籲藍白立委回到立院審預算。因此她喊話蔣萬安：「TPASS能不能PASS，就看藍白審不審預算，蔣萬安不要再做政治操作！也不要再用政治話術來欺騙社會大眾！」

新北張維倩：侯友宜任期最後1年就開始擺爛不管

新北市議會黨團前總召張維倩也說，新北市通勤人口最多，TPASS若停擺，將增加家庭交通支出，對一般家庭是沉重負擔，但是新北市長侯友宜面對議員質詢TPASS時，卻是「四兩撥千斤、好好做歹誌」又出現了，說要叫行政院跟在野黨好好溝通。

張維倩說，通勤族的TPASS在立法院卡關，侯友宜卻不去跟新北市的交通立委廖先翔、洪孟楷委員做溝通，而且還說新北市編了11億元預算，要通勤族不要擔心，但這是治標不治本的事情，因為這點錢根本撐不了多久。她大酸侯友宜：「你不能因為你擔任市長是最後1年，所以你兩手一攤就擺爛不管！」

