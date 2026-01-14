即時中心／黃于庭報導

民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，今（14）日總統兼黨主席賴清德親自召開記者會宣布，醫師温世政將披綠袍參選南投縣長，外界也相當關心綠營是否會派強棒出戰台北，迎戰現任市長蔣萬安，更有媒體報導，賴清德希望行政院長卓榮泰親征。對此，民進黨秘書長徐國勇回應，目前正在一一評估，農曆年前完成提名「是可能的」。

針對台北市近期推出營養午餐、無菸城市政策，似乎都收到不錯的回饋，外界關心是否會讓選戰變得更難打？徐國勇表示，「這是蔣萬安開始做的嗎？不是嘛」，台北市財政最好，且他當過台北市議員，也是台北市民選出的立委，在蔣萬安宣布營養午餐之前，已經有10個縣市在做了，「難道蔣萬安不會覺得慚愧嗎？他的財政全國最好，現在突然營養午餐免費，我舉雙手贊成，我在當議員的時候就講過了」。

不過，徐國勇提到，時任市長馬英九並未施行，後來國民黨市長也沒有做，而蔣萬安現在突然間做了，好像變成他的功勞，整個營養午餐是他帶動的，另外10個縣市的財政跟台北市比起來差太多了，人家做得到，為什麼台北市做不到？，他直指，蔣萬安突然召集營養午餐，講起來好像是他做的，想用這個當作政績，欺騙全國民眾，「難道要用營養午餐來騙選票嗎？」

民進黨祕書長徐國勇。（圖／民視新聞）至於台北市長人選，徐國勇回應，卓榮泰是台北市議員出身，也是台北市立委，當然會被點名，就連他自己也曾被點名選台北「我在這裡跟大家講過，我不會選，因為我現在是秘書長」，而綠委吳思瑤也曾被外界點名過，代表民進黨台北市不缺人選，不過什麼時機、誰是最適當的，現在正在一一的評估。

而有無可能在年前提名完成？徐國勇表態「是可能的」，民進黨也繼續做相關評量，不過他現在的當務之急，是要把今晚台南初選民調順利完成，前2次大家看到，彰化民調完成以後順利整合，大家團結向前；再來高雄民調出來，也全部一致支持出現的人選；希望明天早上台南民調結果出來以後，要一致向前走。

媒體追問，「會不會發生表面上很團結，但是實際上在選舉的時候，並沒有動員的狀況呢？」，徐國勇強調，他對候選人非常有信心，也對參與初選的同志們非常有信心，我們會團結向前走，贏得2026選舉，他當秘書長頭腦裡只有1個字叫做「贏」。

原文出處：快新聞／民進黨北市人選近了？傳賴清德盼「他」親征 徐國勇證實提名時程

