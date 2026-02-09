民進黨北市人選？鄭麗君澄清無意角逐：以最能貢獻的方式投入

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

行政院副院長鄭麗君做為台美關稅一大功臣，外界推測她可能代表民進黨角逐台北市長。鄭麗君昨（8）日晚間接受媒體專訪時回應，相關討論對她來說早就是「考古題」，並坦言過去十年被問到相同問題時，她都未曾深入思考，如今依然如此。

鄭麗君昨（8）晚接受媒體專訪時回應，無意角逐台北市長。（圖／鄭麗君臉書）​​​​​​

鄭麗君表示，早在她擔任立委時就不時被外界勸進；2020年卸任文化部長後，也曾被認為可能為選舉鋪路，但最後證明純屬臆測，她卸任後投入家庭、照顧孩子。她說自己一向說到做到，也尊重投身選舉的政治工作者，因為這是民主政治的核心環節。

鄭麗君強調自己出身智庫，偏好政策思考與政策推動，因此選擇以最能貢獻的方式投入公共事務。至於外界再次詢問是否曾想過參選台北市長，她重申十多年來從未認真考慮過，如今依舊沒有這樣的想法。

