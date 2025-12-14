民進黨北市八連霸戰將「正式宣布2026交棒」！接班人選是他

政治中心／劉宇鈞報導

2026九合一選舉，各黨已展開積極布局，有意參選的新人紛紛在選區內提前衝刺。台北市港湖區（內湖、南港）的民進黨八連霸資深議員李建昌正式宣布，2026他要交棒給律師陳又新，這等同他不再競選下一屆議員連任。

李建昌今（14）日在臉書發文表示，民代，就是一種職業，對民進黨而言，大多數就是這樣，是要從一而終的。但就國民黨而言，大半是家族的副業，「他（她）們選個民代，其實是要照顧他（她）的事業或產業的」。

李建昌透露，「這裡已經是我和團隊陳又新律師第4個行程了，有宮廟平安宴，有里長辦公室尾牙宴，有家長會聯誼餐會，最後來到好友家族的餐敍。其實很辛苦，真的很辛苦，因為日間行程還沒算在內」。

李建昌最後說，北市港湖區他要交棒給小老弟陳又新，陳是個好人材，籲大家來幫忙陳。

陳又新接棒一事在地方上早已不是傳聞，不僅有多面大型看板，陳經常穿著服務團隊的背心與「師父」李建昌共同出席地方行程活動，還與部分里長辦公室、宮廟合作，提供法律諮詢服務。

