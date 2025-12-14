民進黨北市八連霸議員震撼宣布交棒！接班人屬意他

翻攝李建昌臉書



明年底將進行縣市長及縣市議員選舉，各黨參選人已展開衝刺，民進黨港湖區八連霸議員李建昌今天凌晨在臉書發文表示，2026北市港湖區他將交棒給律師陳又新，表態不再參選，為港湖區選情投下震撼彈。

李建昌發文指出，民代，就是一種職業，對民進黨而言，大多數就是這樣，是要從一而終的。但就國民黨而言，大半是家族的副業，他（她）們選個民代，其實是要照顧他（她）的事業或產業的。

李建昌說，今晚這裡已經是他和團隊陳又新律師第4個行程了，有宮廟平安宴，有里長辦公室尾牙宴，有家長會聯誼餐會，最後來到好友家族的餐敍。其實很辛苦，真的很辛苦，因為日間行程還沒算在內！

李建昌同時指出，北市港湖區要交棒給小老弟陳又新，他是個好人才。大家來幫忙他！

