民進黨北市剩這2人能和蔣萬安一搏？藍議員點評：比較像一回事

迎戰2026年縣市長選舉，各黨初選與協調作業正如火如荼展開。針對台北市選戰布局，國民黨台北市議員詹為元18日於《大新聞大爆卦》節目中分析指出，民進黨長期未深耕台北市，導致至今仍難以推出具說服力的市長人選。

詹為元表示，民進黨過去並未著力培養台北市在地政治人才，即便曾有立委被點名或表態參選，仍認為難以符合市民期待。他指出，「畢竟台北市是首都，首都其實很多事情，跟很多產業洞見相關。所以當然會期待，有一些有國際視野、有產業視野，甚至有行政經驗的人，願意下來選台北市市長。」在目前綠營被點名的人選中，他認為行政院長卓榮泰與行政院副院長鄭麗君，相對而言「比較像一回事」。

卓榮泰、鄭麗君會是綠營北市活棋？ 詹為元：難成為蔣萬安強力對手 ​

不過，詹為元進一步分析，卓榮泰過去一年在政治作為上「不管所謂權力制衡，把立法院跟行政院搞得烏煙瘴氣」，已逐漸消耗其過去「中性、溫和、可溝通」的形象。他直言，「（卓榮泰）現在轉跳進來說要去選臺北市市長，我相信其實臺北市民也不會買單。」

至於鄭麗君，詹為元認為，從整體社會反應來看，無論藍營或綠營內部，對其談判成果的評價皆未如官方宣傳般一致，「不要說藍營，我在綠營也沒看到他們對鄭麗君有多少讚揚。」他指出，政府過度強調表面成果，卻未誠實面對協議背後可能造成的衝擊。因此，他認為，僅憑一次談判成果，難以支撐其成為「強而有力的台北市長對手」。

談及台北市長蔣萬安的連任態勢，詹為元指出，蔣萬安本屆任內在台北大巨蛋、產業布局及營養午餐等政策上，已讓市民「相當有感」。他強調，蔣萬安並非走「不藍不綠」路線，而是在民生議題上「不分藍、綠、白」合作，但在政治攻防時，「該堅守的立場，蔣萬安一樣站在第一線，扛住很多炮火。」

詹為元最後表示，蔣萬安此次選舉的目標不僅是勝選，更應超越上屆藍、綠、白「三腳督」下約57萬票的得票數，以高票連任，為其將來政治發展奠定基礎。他直言，「對蔣萬安的期待，絕對不只是第二任台北市長。」

