民進黨北市士林北投五議員 跨派系聯合登記初選展團結

民進黨籍五名士北議員共同登記初選。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕民進黨籍跨派系的台北市議員第一選區(士林、北投)現任五名議員林世宗、陳慈慧、鍾佩玲、陳賢蔚及林延鳳，今天一同前往民進黨台北市黨部聯合登記初選，並表示四年前民進黨議員席次僅在士北全壘打，期待分享這股團結意志，讓今年的提名席次全上。

林世宗表示，在地生長、生根及為民服務、打拚，這是第一選區所有黨籍議員與民進黨的核心價值，聯合登記參選代表不同派系團結，組成可以共同作戰且有經驗的團隊，能為正在開發與發展的士林、北投打拚，也會是市民最佳選擇，期待民眾給予現任五名議員連任機會，持續深耕。

廣告 廣告

陳慈慧指出，士林、北投2022年在選民支持下，繳出五席全壘打的成績，也是民進黨席次最多的區域，這四年來，包含她在內的五名議員，不管是在監督市政又或地方服務不間斷，相信選民都很有感，這次共同登記初選，也是希望能夠展現團結，這也是支持者所樂見，期盼2026年全台北市25席都能全壘打。

鍾佩玲說，五名議員過去在士北的表現有目共睹，不論是監督蔣市府或是爭取地方建設，都獲得選民們大力肯定，希望選民能夠繼續支持好人才。

陳賢蔚提到，捷運環狀線北環段施工、輝達進駐北士科，士北在近三年迎來關鍵性的發展，相信這只是起點。五名議員過去在議會合作、服務，培養好交情也有共同的理念，齊心盼望士北可以越來越好，希望五名議員都能順利獲得民進黨提名、贏得大選。

林延鳳提及，五名議員戰力十足，其中僅她是做完第一屆要選連任，其餘至少都兩屆以上，是她學習的對象，過去有所謂「一屆魔咒」，她從過去四年的努力和學習前輩們的連任技巧中，體會到平時問政跟服務，是獲得選民支持的重要依據，並透過跨派系一起登記，展現團結意志，等到母雞產生後，也會團結一致迅速整隊，在台北市贏得好成績。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賈永婕喊要林宅血案真相 監院報告揭：情治單位自導自演台獨內鬥

翻車！郭正亮稱高市早苗恐下課被換掉 全網圍觀嘲笑

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

藍白3大惡法恐「突襲」送件 行政院：已有相關準備

