即時中心／黃于庭報導

民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。

根據《震傳媒》最新民調結果，若卓榮泰對比蔣萬安，前者獲得24.0%支持、後者62.7%；若鄭麗君出戰，她則有27.4%支持度、蔣萬安60.4%；要是民進黨派出王世堅，他以32.7%對上蔣萬安52.0%，是3位人選當中，與蔣萬安差距最小（19.3%）。

廣告 廣告

進一步分析政黨傾向，鄭麗君凝聚較多民進黨支持者（72.9%），另卓榮泰64.3%、王世堅67.4%；至於藍白及不偏政黨者選票，王世堅在3人中最能拓展非綠選票，國民黨8.0%、民眾黨28.0%、不偏任何政黨者20.5%。

針對「最希望誰代表民進黨參選台北市長」之問題，王世堅在3人中獲得41.5%台北市民支持，鄭麗君15.8%、卓榮泰9.8%；若非這3人名單，受訪者主動提及之前3名依序為吳怡農、社民黨北市議員苗博雅，行政院政委陳時中。

值得注意的是，民進黨支持者中，王世堅與鄭麗君各獲得31.7%支持度，而國民黨與民眾黨支持者，各有47.6%、62.1%希望王世堅出戰，至於不偏任何政黨者，41.2%期盼王世堅披綠袍上陣，另有49.8%表示無意見。

本次民調是由《震傳媒》出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI（電腦輔助電話訪問系統）進行電話訪問。

家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

原文出處：快新聞／民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光

更多民視新聞報導

向北京接旨？國民黨下週率團赴中 韓瑩大酸：務必注意自身安全

黃國昌自提軍購案哪裡不一樣？學者比對逾7成雷同：就是抄襲

川普宣布韓國關稅上調至25％ 胡采蘋喊「台灣傳產站出來」阻惡鬥

