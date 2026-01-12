民進黨北市誰戰蔣萬安？王世堅點名卓榮泰等六人 黃暐瀚揭謝、蘇曾有前例但「現況不可能」兩大原因

民進黨2026台北市長人選持續成為各界關注焦點，立委王世堅日前公開點名卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤 等 6 位重量級人才皆比自己更適合。政治評論員黃暐瀚則進一步盤點，目前綠營潛在人選已達 9 人，除了前述名單，還包含 吳怡農、沈伯洋、苗博雅。然而，黃暐瀚深入分析後認為，卓榮泰參選「幾乎不可能發生」，並詳細說明背後的政治考量。

王世堅自嘲當選率僅 5% 點名 6 大「最強武器」抗蔣

王世堅在接受媒體訪問時，被問到是否會參選台北市長時表示，自己參選當選機率只有5%，其他人都是他的10倍。他隨即點名六位民進黨重量級人物，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長徐國勇、前台北市黨部主委莊瑞雄，以及前立委高嘉瑜和立委吳思瑤，認為這些人選都比自己更適合參選台北市長。王世堅強調，民進黨優秀人才太多，每場選舉都應該讓最強的出來，不要選輸了再怪武器不好。

黃暐瀚盤點「綠營 9 人名單」 吳思瑤：戰場在立院

黃暐瀚分析，民進黨過去確實有行政院長參選台北市長的前例。2006年時任行政院長謝長廷參選台北市長，獲得43%得票率，2010年蘇貞昌同樣以行政院長身分投入台北市長選戰，得票率超過40%，但兩人最終都未能勝選。黃暐瀚指出，這兩個案例都是「卸任的行政院長」去扛最難的台北市選戰，與現任院長的情況完全不同。

為何卓榮泰「不可能」參選？黃暐瀚分析兩個關鍵原因

除了王世堅點名的六人，黃暐瀚統計目前被提及的台北市長可能人選已達九人，還包括吳怡農、沈伯洋和苗博雅。立委吳思瑤對此回應表示，自己的戰場就在立法院，無論擔任黨團幹事長或政策會執行長，都是把最重要的課題放在協助立法院的法案和預算工作，對於卓榮泰是否會「御駕親征」參選台北市長，她表示沒有具體聽聞。

黃暐瀚分析卓榮泰不可能參選的第一個關鍵原因，在於賴清德總統並沒有打算對立法院放軟或示弱。他指出，如果賴清德真想妥協，當初就可以找柯文哲當行政院長，民眾黨八席立委自然會捍衛行政院政策。但賴清德選擇堅持路線，在大罷免後民調還回升到43%，以他40%的得票基礎來看，根本沒有換行政院長的必要。

第二個原因是時間因素。民進黨必須在1月底前決定台北市長參選人，但卓榮泰現在行政院事務未了，總預算等重要法案都還在立法院審議中。黃暐瀚認為，賴清德根本沒有要換掉卓榮泰，至少會讓他做到2026年縣市長選舉之前，在這種狀況下根本不存在轉戰台北市的問題。

謝龍介爆料「內閣換血」可能性 黃暐瀚持保留態度

國民黨立委謝龍介曾提出另一種可能性。他認為以目前內閣團隊與立法院的衝撞狀況，可能在1月底前換人，由副院長鄭麗君接任行政院長，特別是如果鄭麗君能在關稅談判中爭取到好的結果。卓榮泰則功成身退，轉身成為台北市長參選人，這種「降維打擊」將讓綠營士氣大振。但黃暐瀚對此持保留態度，認為現實條件不允許。

黃暐瀚進一步分析民進黨在台北市的選舉困境。他指出，民進黨只在1994年陳水扁當選時贏過一次台北市長，當時是三腳督局面，之後30多年從未再勝選。從1998年馬英九開始，經過郝龍斌、柯文哲到2022年蔣萬安，民進黨在台北市一對一對決根本沒有贏過。上次2022年陳時中選台北市長只拿到31.93%，鄭運鵬選桃園市長也僅48%剛過半。

黃暐瀚：民進黨的台北戰略 守住 40% 防線就算沒輸

基於這樣的選舉現實，黃暐瀚認為台北市和桃園市對民進黨來說，守住40%就算沒輸，根本不是要贏的戰場。他提出「兩守兩攻兩贏」的戰略分析，台南高雄絕對不能輸，新北台中要用力打爭取機會，但台北桃園只是拖住對手，不是要打死對方。每個地方的勝利條件和戰場設定都不一樣，民進黨在選人策略上自然會有不同考量。

黃暐瀚強調，他個人認為卓榮泰參選台北市長「不可能發生」，除非民進黨中央如徐國勇真的認為連台北市都要贏，但從客觀條件來看，這個可能性微乎其微。台北市長人選最終會是誰，仍有待民進黨在1月底前的最後決定。