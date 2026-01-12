民進黨北市誰戰蔣萬安？王世堅點名卓榮泰等六人 黃暐瀚揭謝、蘇曾有前例但「現況不可能」兩大原因
民進黨2026台北市長人選持續成為各界關注焦點，立委王世堅日前公開點名卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤 等 6 位重量級人才皆比自己更適合。政治評論員黃暐瀚則進一步盤點，目前綠營潛在人選已達 9 人，除了前述名單，還包含 吳怡農、沈伯洋、苗博雅。然而，黃暐瀚深入分析後認為，卓榮泰參選「幾乎不可能發生」，並詳細說明背後的政治考量。
王世堅自嘲當選率僅 5% 點名 6 大「最強武器」抗蔣
王世堅在接受媒體訪問時，被問到是否會參選台北市長時表示，自己參選當選機率只有5%，其他人都是他的10倍。他隨即點名六位民進黨重量級人物，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長徐國勇、前台北市黨部主委莊瑞雄，以及前立委高嘉瑜和立委吳思瑤，認為這些人選都比自己更適合參選台北市長。王世堅強調，民進黨優秀人才太多，每場選舉都應該讓最強的出來，不要選輸了再怪武器不好。
黃暐瀚盤點「綠營 9 人名單」 吳思瑤：戰場在立院
黃暐瀚分析，民進黨過去確實有行政院長參選台北市長的前例。2006年時任行政院長謝長廷參選台北市長，獲得43%得票率，2010年蘇貞昌同樣以行政院長身分投入台北市長選戰，得票率超過40%，但兩人最終都未能勝選。黃暐瀚指出，這兩個案例都是「卸任的行政院長」去扛最難的台北市選戰，與現任院長的情況完全不同。
為何卓榮泰「不可能」參選？黃暐瀚分析兩個關鍵原因
除了王世堅點名的六人，黃暐瀚統計目前被提及的台北市長可能人選已達九人，還包括吳怡農、沈伯洋和苗博雅。立委吳思瑤對此回應表示，自己的戰場就在立法院，無論擔任黨團幹事長或政策會執行長，都是把最重要的課題放在協助立法院的法案和預算工作，對於卓榮泰是否會「御駕親征」參選台北市長，她表示沒有具體聽聞。
黃暐瀚分析卓榮泰不可能參選的第一個關鍵原因，在於賴清德總統並沒有打算對立法院放軟或示弱。他指出，如果賴清德真想妥協，當初就可以找柯文哲當行政院長，民眾黨八席立委自然會捍衛行政院政策。但賴清德選擇堅持路線，在大罷免後民調還回升到43%，以他40%的得票基礎來看，根本沒有換行政院長的必要。
第二個原因是時間因素。民進黨必須在1月底前決定台北市長參選人，但卓榮泰現在行政院事務未了，總預算等重要法案都還在立法院審議中。黃暐瀚認為，賴清德根本沒有要換掉卓榮泰，至少會讓他做到2026年縣市長選舉之前，在這種狀況下根本不存在轉戰台北市的問題。
謝龍介爆料「內閣換血」可能性 黃暐瀚持保留態度
國民黨立委謝龍介曾提出另一種可能性。他認為以目前內閣團隊與立法院的衝撞狀況，可能在1月底前換人，由副院長鄭麗君接任行政院長，特別是如果鄭麗君能在關稅談判中爭取到好的結果。卓榮泰則功成身退，轉身成為台北市長參選人，這種「降維打擊」將讓綠營士氣大振。但黃暐瀚對此持保留態度，認為現實條件不允許。
黃暐瀚進一步分析民進黨在台北市的選舉困境。他指出，民進黨只在1994年陳水扁當選時贏過一次台北市長，當時是三腳督局面，之後30多年從未再勝選。從1998年馬英九開始，經過郝龍斌、柯文哲到2022年蔣萬安，民進黨在台北市一對一對決根本沒有贏過。上次2022年陳時中選台北市長只拿到31.93%，鄭運鵬選桃園市長也僅48%剛過半。
黃暐瀚：民進黨的台北戰略 守住 40% 防線就算沒輸
基於這樣的選舉現實，黃暐瀚認為台北市和桃園市對民進黨來說，守住40%就算沒輸，根本不是要贏的戰場。他提出「兩守兩攻兩贏」的戰略分析，台南高雄絕對不能輸，新北台中要用力打爭取機會，但台北桃園只是拖住對手，不是要打死對方。每個地方的勝利條件和戰場設定都不一樣，民進黨在選人策略上自然會有不同考量。
黃暐瀚強調，他個人認為卓榮泰參選台北市長「不可能發生」，除非民進黨中央如徐國勇真的認為連台北市都要贏，但從客觀條件來看，這個可能性微乎其微。台北市長人選最終會是誰，仍有待民進黨在1月底前的最後決定。
其他人也在看
新／「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前 ・ 29
黃國昌突然飛美國！王定宇酸：相信非常緊急
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題；對此，民進黨立委王定宇表示，他願意相信是非常重要緊急的事情，才會在會期中飛出國，不...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 250
黃國昌閃電出訪！她爆目的「向美遞訊號」：藍白正在互相拆台
民眾黨昨（11）日卻閃電宣布黃國昌出訪消息，黃國昌於昨下午親自率團前往美國首府華盛頓，稱此行聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治評論員吳靜怡也猜測，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 57
傳川普下令制定「入侵格陵蘭」計畫 遭美軍高層反對
美國總統川普（Donald Trump）聲稱美國需要得到格陵蘭島，若無法「以簡單方式」達成協議，將採取「艱難方式」，引發北約成員國及歐洲國家高度擔憂。據英媒報導，川普已下令美國特種部隊指揮官制定入侵格陵蘭的計畫，但遭美軍高階人士反對。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 52
在台陸生恐歸零？鄭英耀被列「台獨頑固分子」 前大學校長示警：兵戎相見前兆
中國對台動作不斷，國台辦日前聲稱將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，揚言終身追責，對此，前實踐大學校長陳振貴在接受媒體《中評社》訪問時指出，中國此舉等同間接宣告，台灣教育環境不適合陸生，未來兩岸教育交流恐怕更緊縮，若兩岸連相對單純的學術及教育交流都中斷，惡意螺旋恐持續上升。陳振貴表示，若因教育部長被制裁，而導致陸生來台完全歸零，將創下兩岸教......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 102
預言5藍天恐變綠地！吳子嘉：國民黨一旦丟「1地」 2028沒機會執政
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨已完成台南市、高雄市、屏東縣和台東縣等首波縣市長提名，而黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨有5席執政縣市陷入「掉棒危機」，尤其新北市牽動藍白合，更影響2028能否重返執政，「若5縣市全輸，鄭麗文的任期到今年底壽終正寢」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 78
台獨聯盟籲承諾不脫黨參選 陳亭妃：不回應
民進黨台南市長初選競爭激烈，爭取提名的立委陳亭妃今預計完成鐵馬37區下午抵達市政府。台獨聯盟則提前於上午就集結於市府，強調陳亭妃找來極具爭議的立委王世堅站台，加劇台南市長初選競爭的白熱化，令台南的許多本土社團感到憂心，呼籲適合的人放適合的位置，請務必承諾不脫黨參選。對此，陳亭妃表示，不予回應。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 63
資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投
政治中心／林靜、吳培嘉 台北報導備戰年底議員選戰，北市士林北投區，綠營除了現任五席、新人傳出只有紀政姪子、後港里里長紀建漢有意再挑戰；藍營現任四席，但陳重文有案在身添變數，因此新人參選爆炸，除了藍營青年賴苡任，資深無黨籍前議員林瑞圖，也決定交棒兒子林揚庭，他強調自己從4年前爸爸落選、就已已積極備戰。台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.民眾：「謝謝謝謝感謝大家喔。」舉辦寒冬送暖活動，親自送口罩和民眾搏感情，他是前北市資深無黨籍議員林瑞圖的兒子林揚庭，這回首次參選，士林北投議員。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「阿姨謝謝這是我的春聯，我是林揚庭林瑞圖的兒子再拜託。」送上"馬揚鴻圖"春聯，從父子倆名字各取一字、發揮創意，就是要讓民眾記住。資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「從爸爸沒有選上開始，我就是非常跟基層連結深厚，不是只有靠著我爸爸林瑞圖三個字，在跟大家接觸，台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.記者，爸爸有給你什麼建議嗎，他的建議很簡單，就是東西背了趕快自己去走，想辦法去把票找出來。」主打父子傳承、但就算是"政二代"，也不能只靠家裡資源。林揚庭父親林瑞圖，曾任六屆市議員、一屆立委，從政初期入民進黨、退黨後，多以無黨籍參政，但這回交棒，兒子披的卻是"藍營"戰袍。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「我兩年前就已經加入國民黨了，黃呂錦茹主委當然也是，非常認同年輕人出來參政，不可能我一個新人，一直用無黨籍這樣選下去嘛，因為沒有資源不好選。」坦言沒資源不好選，不過年底市議員選戰，藍營在士林北投4席現任，有案在身的陳重文能不能再選。還是未知數，而新人參選爆炸除了林揚庭，罷吳思瑤召集人賴苡任、前議員楊靜宇外，傳前國民黨發言人黃子哲，也有意再戰。台北市議員擬參選人（國）賴苡任：「就是全力以赴全力拚初選，目前我是勤走基層，我把士林北投七大市場，都已經都掃了好幾遍了，在地方也感受到，地方基層給我的反饋及溫暖，我相信在未來初選部分，我一定有信心一定可以順利出線。」資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「四加一就是提名方向的話，勢必就是我不會參加初選，直接無黨籍下去選。」綠營方面，外界評估現任五席連任機會大，紀政姪子、士林後港里長紀建漢，則有意捲土重來，以民進黨身分參選，年底士北區，勢必精彩。原文出處：資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投 更多民視新聞報導高雄第4棒！賴瑞隆初選前夕3區車掃 暖喊「上工即工作」盼港都更好黃國昌突宣布率團赴美談國防關稅 閃電出訪流程全說了伊朗變局印證「獨裁者不會長久」 矢板明夫：下一個是中國民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
有意解散眾議院？高市早苗回應了 再譴責中國這事：僅鎖定日本，無法容忍
日本首相高市早苗於今（11）日播出的NHK節目《週日討論》中，針對中國近期強化對日本出口「軍民兩用」物品的管制措施提出批評。高市早苗直言，「此次僅鎖定我國（日本）的措施，與國際慣例大相徑庭，是無法容忍的」。此外針對社會保障與稅制一體化改革，高市早苗表示，將成立「國民會議」，集結朝野與專家智慧，加速討論針對中低收入戶實施「給付型稅額扣抵」的制度設計。針對中國強......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 303
王毅取消訪索馬利亞！中外交部聲明竟扯台灣：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨
中國外交部長王毅正展開非洲之行，沒想到卻取消訪問索馬利亞（Somalia）。索馬利亞總統府官員指出，中國因「技術性原因」而「推遲」原定訪問索馬利亞。對此，中國外交部強調，反對索馬利蘭勾結台灣當局「謀獨」的行徑。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
伊朗局勢動盪 矢板明夫：下一個是中國
[NOWnews今日新聞]伊朗上月底開始，全國陸續爆發大規模示威活動，當局加強鎮壓手段，局勢持續升高。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，伊朗正在走向變局，也印證了老話「獨裁者不會長久」，並指...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 50
18萬退休公教注意！銓敘部要重審所得替代率 這半年間「還是領原退休金」
立法院於去年12月三讀《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，其中規定停砍公教年金，立院司法法制委員會12日將邀銓敘部長施能傑等官員，針對具體執行措施進行專題報告。銓敘部書面報告指出，因有近18萬已退休公務人員的所得替代率，需要重新審定，因此現正進行作業系統調整，推估約需半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，相關系統修正完成後，即據以重新審定之所得辦理。......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 3
貨車狠衝聲援伊朗人潮 洛杉磯街頭陷入混亂
[NOWnews今日新聞]伊朗自去年12月28日爆發示威浪潮後，全球各國也陸續能看見聲援示威活動。但在美國洛杉磯11日一場聲援伊朗抗爭運動中，傳出有U-Haul租賃貨車衝進人群的事件，引發現場民眾怒火...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 2
黃國昌突閃電訪美談國防、高關稅 周軒：關稅干你什麼事？
民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌，即將按照黨內「兩年條款」規定於今年2月1日辭去國會議員一職，但黃國昌將在今（11）日率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治工作者周軒在臉書痛批「關稅干你什麼事？」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 8
投小黨就是投國民黨？黃揚明曝綠窘境：這關鍵族群「非藍也不會投給民進黨」
2026大選在即，民進黨台北市黨部執委會9日通過議員名額，台北市除了士林、北投選區提名5席之外，其他區均只提4席，共計提名25席，採取保守提名策略，無法過半。而由時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」6日第一波提名全國7名議員參選人，台灣基進秘書長吳欣岱宣布參選台北市南港內湖議員，可能再次對上前立委高嘉瑜。淺綠陣營可能形成排......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 4
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃.林俊憲選情白熱化
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，周日下午將在市府前舉行大型造勢活動。而立委林俊憲也是一早就展開車隊遊行，下午也有造勢大會登場。黨內白熱化的選戰，也讓本土社團站出來公開呼籲，不管初選結果如何，都要團結，才能贏得市長選戰。民視 ・ 59 分鐘前 ・ 10
F-16V新線索！花蓮外海驚見「浮油」座標曝
[NOWnews今日新聞]空軍花蓮基地6日晚間進行夜航訓練時，F-16V戰機飛官辛柏毅於台灣東部海域失聯，事件已進入第6天，至今仍未傳出尋獲消息。就在搜救陷入膠著之際，長期關注區域軍事動態的粉專「Ta...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 2
失控的佔有慾
2025年4月，美國總統川普以無煙硝式的「對等關稅」戰，對世界各國無差別攻擊；而在2026年1月3日，他更進階以優勢軍力與綿密情報，發動代號「絕對信心行動」(Operation Absolute Resolve)，下令轟炸委內瑞拉，並將總統馬杜洛夫婦押送至紐約受審。從經濟掠奪到武力抓捕一個主權獨立、形式上也仍施行民主制度的國家元首。從經貿戰到軍力展現，皆驗證川普無視世界貿易組織(WTO)與聯合國規範。甚至「聯合國憲章」(U.N. Charter)明「會員國在國際關係中，應避免以武力相威脅或使用武力，損害任何國家的領土完整或政治獨立」的規定也不放在眼裡。美國駐聯合國大使瓦爾茲(Mike Waltz)居然還援引「聯合國憲章」第51條表示，美國遭受毒梟威脅，並指馬杜洛與恐怖組織勾結，因而美國是行使自衛權。奔騰思潮 ・ 3 小時前 ・ 8
黃國昌率民眾黨訪美稱「談關稅.國防」 綠委：以什麼身分？
台北市 / 綜合報導 佈局2026選戰，要選新北市長的民眾黨主席黃國昌，在三重舉辦造勢活動，不過民眾黨中央，突然在造勢之前一個半小時前，宣布黃國昌將率團訪美，出發時間就在造勢之後，而相關細節保密到家，僅透露會針對國防與高關稅議題與美方會談，對此，綠委陳培瑜就質疑黃國昌，到底有什麼身分，可以代表我國談關稅。民眾黨黨新北隊大集結展現團結氣勢，要代表征戰2026新北市長的黃國昌成立新北後援會，柯文哲妻子陳佩琪妹妹柯美蘭都坐在第一排力挺， 不過其實在活動前幾天 ，一度傳出報名情況不理想。， 在黨內群組求救希望更多人參與 ，有新北市黨部幹部結果黨員反應興致缺缺。民眾黨新北市長參選人黃國昌說：「不會啦，這場活動報名的人數還滿多的耶。」但時間拉回造勢前一個半小時，黨中央無預警發布消息，黃國昌將率團前往美國華盛頓，與美國有關部門針對國防關稅議題進行會談，抵達機場時間就在傍晚5點半，等於造勢結束就要趕往機場。民眾黨新北市長參選人黃國昌說：「雙方聯繫跟接洽，其實已經有一段時間了，那不過說，基於對美方那邊的尊重，很多細節基於尊重對方，沒有辦法做太多的說明。」立委(民) 陳培瑜說：「那他所謂的談關稅的對象，到底是所謂的美國政府高官到哪個層級，其實他都沒有向國人報告，我們實在看不出來，他有什麼立場，或是他有什麼位子，可以代表所謂的台灣，跟美國去談關稅。」綠委質疑黃國昌赴美時機，和黨主席身分與美方洽談關稅正當性，黃國昌啟程快閃訪美3天，相關細節全民緊盯。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 2
柯文哲爆料 賴清德曾允諾陳昭姿完成代孕法案卻跳票
民眾黨前主席柯文哲爆料，總統賴清德曾答應立委陳昭姿完成代理孕母法案卻未兌現。針對《人工生殖法》修法爭議，陳昭姿強調其提案版本嚴格保障代孕者權益，並質疑執政黨阻擋不孕症患者的一線生機。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5