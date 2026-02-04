民進黨北市議員初選領表起跑 王世堅陪同子弟兵登記



民進黨台北市議員今天（4日）正式展開領表登記作業，立委王世堅上午10點現身黨部，陪同多名子弟兵一同辦理登記，包括中山大同選區擬參選人賴俊翰、松山信義選區擬參選人呂瀅瀅，及大安文山選區擬參選人陳聖文，相關動向隨即引起外界關注。

民進黨日前已公布六都議員提名初選相關規劃，涵蓋台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市。回顧上一屆市議員選舉，民進黨共提名26人，最終成功當選21席。面對下屆選舉，黨內採取相對保守的提名策略，除北投士林選區提名5人外，其餘內湖南港、松山信義、中山大同、中正萬華及大安文山等5個選區，皆規劃提名4人參與初選。

王世堅受訪時表示，願意替幾位年輕參選人站台，主要是基於長期合作累積的情誼，並強調這些人都未參與任何派系運作。他指出，黨內初選競爭相當激烈，因此決定出手協助，而在選戰中，知名度仍是關鍵因素，建議參選人在最後階段把握時間，加強掃街、車隊宣傳等傳統方式，迅速提高曝光度。他也幽默地說，現在最新、最小的派系就是「堅系」。

不過，就在王世堅接受媒體訪問的同時，前立委高嘉瑜也現身黨部辦理登記。高嘉瑜一度希望能與王世堅同台，曾在樓梯口等候約5分鐘，但未見王世堅下樓，最後只好先行完成登記程序。

談及高嘉瑜回鍋參選市議員一事，王世堅被媒體問及時語帶玩笑地表示，「她大概是來登記市長的吧！」他坦言，對高嘉瑜選擇回到市議員戰場感到有些意外，並指出以高嘉瑜的學歷背景與政治歷練，其實非常適合角逐台北市長。王世堅也透露，過去曾推薦過包括行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇以及立委莊瑞雄等人，而高嘉瑜同樣在名單之中。

王世堅進一步表示，高嘉瑜過去在台北市議會的表現，不論是在問政品質或地方服務方面，都相當亮眼，直言她才貌雙全，並說自己真的會勸她，既然選擇再次投入政壇，「其實參選市長才是比較有道理的選擇」。（責任編輯：殷偵維）

