民進黨北市議員初選32搶25 名單一次看

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員提名，今(10)完成黨內初選登記，將提名25席，共有32人登記，以第4選區7搶4競爭最激烈。市黨部主委張茂楠表示，第1、2選區登記與提名人數同額，不辦初選；第4選區陳怡君是否符合初選資格，將送黨中央決定。

民進黨各議員選區登記參選名單如下：

第一選區(士林、北投)提名5人，共有林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧、林延鳳5人登記。

第二選區(內湖、南港)提名4人，共有王孝維、高嘉瑜、陳又新、何孟樺4人登記。

第三選區(松山、信義)提名4人，共有呂瀅瀅、許淑華、洪健益、張文潔、郭凡5人登記。

第四選區(中山、大同)提名4人，共有賴俊翰、林亮君、陳怡君、顏若芳、林子揚、朱政騏、李立聖7人登記。

第五選區(中正、萬華)提名4人，共有馬郁雯、劉耀仁、張銘祐、康家瑋、洪婉臻5人登記。

第六選區(大安、文山)提名4人，共有陳聖文、徐嶔煌、劉品妡、高揚凱、簡舒培、王閔生6人登記。

