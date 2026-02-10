民進黨北市議員初選32搶25 士林北投無新人

（中央社記者劉建邦台北10日電）民進黨台北市議員初選登記今天截止，市黨部統計共32人登記搶25席，包含現任議員17人、首次投入初選15人。士林北投區無新人、中山大同區及大安文山區人數最多。

民進黨布局2026九合一大選，台北市等六都提名初選事項從2月4日至今天止領表登記，隨後協調，若協調未果，初選民調於3月2日至4月10日舉行。

民進黨台北市黨部今天下午5時公布登記初選名單，現任議員包含陳怡君共17人登記，李建昌未登記，此屆參與新人為15人。

廣告 廣告

民進黨台北市議員提名25席，分別為第1選區（士林北投）5席，第2選區（內湖南港）4席、第3選區（松山信義）4席、第4選區（中山大同）4席、第5選區（中正萬華）4席、第6選區（大安文山）4席。

從選區來看，第1選區（士林北投）5名現任民進黨台北市議員包含陳賢蔚、林延鳳、陳慈慧、鍾佩玲、林世宗皆登記拚連任，無新人登記。但運動員紀政侄子、北市後港里長紀建漢在臉書（Facebook）宣布退黨，以無黨籍參選。

第2選區（內湖南港）2名現任議員王孝維、何孟樺爭取連任，另有前立委高嘉瑜、議員李建昌力挺的陳又新投入初選，此區為保守提名，預期皆可通過初選。

第3選區（松山信義）3名現任議員許淑華、洪健益、張文潔爭取連任；新人有與立委王世堅關係良好的呂瀅瀅、湧言會的郭凡，形成5搶4局面。

第4選區（中山大同）老將新秀搶出頭，現任3名議員顏若芳、林亮君、陳怡君皆登記。新人有王世堅力推的賴俊翰、總統副秘書長何志偉的子弟兵朱政騏、新潮流推薦的李立聖、正國會的林子揚，7人爭4席。黨部主委張茂楠說，陳怡君已登記，後續由黨中央審查是否符合資格。

第5選區（中正萬華）現任2名議員劉耀仁、洪婉臻已登記初選，新人有新潮流馬郁雯、湧言會的康家瑋、正國會的張銘祐，此區席次為5搶4。

第6選區（大安文山）現任2名議員簡舒培、王閔生已登記初選，新人有湧言會劉品妡、綠色友誼高揚凱、泛英系陳聖文、財經名嘴徐嶔煌，預期新人將有2席空間。

民進黨台北市黨部主委張茂楠說，新人有機會，現任議員則有服務地方的相關績效，期盼老幹新枝都可順利通過初選。（編輯：蕭博文）1150210