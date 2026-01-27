民進黨北市長人選未明朗! 郭正亮：她是最「安全牌」雖難撼動蔣萬安

圖為行政院副院長鄭麗君。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 2026 年九合一地方選舉逼近，民進黨台北市長人選至今尚未底定，外界多次點名綠委王世堅、吳思瑤，以及行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，甚至 101 董事長賈永婕也被力拱參選。前立委郭正亮近日在節目《大新聞大爆卦》表示，現民進黨現階段最「順」的人選可能還是鄭麗君，雖然對上蔣萬安還是沒有贏面，但鄭麗君是適切的安全牌。

郭正亮指出，關於民進黨台北市長人選，鄭麗君還沒處理完關稅還有進口事宜，民進黨知道不會是立委王世堅，也不會去勉強吳思瑤，但覺得可能會去「勉強」鄭麗君，時間點可能是在過完年後，大概在 3 月初左右，就像柯文哲 2014 年參選台北市長時，也是拖到快 5 月才宣布，郭正亮表示反正結果都是輸、什麼時候宣布都一樣。

他分析，因為這個時候內閣改組也不妥當，如果叫行政院長卓榮泰現在去參選，就表示要副院長鄭麗君代理，而鄭麗君就要接受立法院總質詢，他認為鄭麗君還沒準備好，而總統賴清德會「保護」鄭麗君，且不可能現在就任命新任行政院長，一定會拖到今年底，於是比較順的安排是鄭麗君參選台北市長。

對於鄭麗君參選對蔣萬安可能造成的影響，郭正亮直言，沒有影響，因為鄭麗君競選能力相當弱，而蔣萬安競選能力很強，而且是越來越強、越來越有進軍中央的架勢，表示賴清德一定也看得出來這局勢，相信民進黨自己也認為台北市長選舉不會有任何贏面，基本上台北跟桃園都已經底定，新北贏面也不大，所以民進黨也不會放太多心思，主要是政黨的面子問題，相比卓榮泰、王世堅等，派出鄭麗君是安全牌。

