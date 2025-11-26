民進黨北市長最新民調！王世堅穩居第一「藍白也認可」 輾壓式差距曝光

藍綠白積極備戰2026大選，其中由台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」更被視為焦點選區之一；民進黨部分除了已表態的壯闊台灣創辦人吳怡農之外，立委王世堅、前秘書長林右昌、行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋都被點名出戰。吳怡農今（26）日公開最新民調透露，自己在非藍白支持者中獲得第二高的支持度，僅次於王世堅。

根據民調內容，台北市長的「第一支持」人選當中，王世堅獲得22.7%的民進黨選民支持，吳怡農則以20.3%位居第二，第三是沈伯洋的16.9%；加上「不偏好任何政黨」、「其他」的選項可以發現，在「非藍白支持者」當中，民調最高是王世堅的24.2%，其次依序為吳怡農15.3%、沈伯洋11.2%、鄭麗君6.8%、林右昌3.9%，另外38.6%無明確意見。

值得一提的是，王世堅獲得40.1%藍營選民支持，在白營的支持度更是高達56.3%，由此可以發現，王世堅在「藍白支持者」當中，獲得45.5%的支持，「輾壓式領先」第二名的吳怡農，後者在藍白支持者當中僅有5.7%、落後王世堅50個百分點。

該份民調調查單位為山水民意研究股份有限公司，訪問地區在台北市，訪問對象為設籍訪問地區，二十歲以上成年人，訪問日期自114年11月20日到11月23日，有效樣本1075人（加權前家戶535份、手機540份）抽樣誤差在95%的信心水準下，約正負2.99個百分點。

