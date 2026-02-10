民進黨北桃市長人選難產 林右昌：我沒有任何選舉規劃與打算

林右昌（中）說，他沒有選舉規劃與打算。 圖：陳乃瑜辦公室提供

[Newtalk新聞] 民進黨主席賴清德原本打算在農曆年前完成2026縣市長提名，不過最關鍵的台北市、桃園市人選至今仍未出爐。對此，民進黨前秘書長林右昌今（10）日重申，他個人對於2026縣市長的選舉，沒有任何的規劃跟打算。

林右昌（中）陪同新北市議員陳乃瑜（右一）、山田摩衣（左一）、卓冠廷（左二），以及議員候選人陳岱吟（右二）至民進黨新北市黨部登記。 圖：陳乃瑜辦公室提供

民進黨六都議員領表登記今天是最後一天，林右昌陪同新北市議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷，以及議員候選人陳岱吟至民進黨新北市黨部登記。

針對國民黨新北市長人選未定一事，林右昌表示，大家都很關心新北市的選舉，至於國民黨市長候選人的提名，這是國民黨的家務事。他說，對於民進黨來說，最重要的是提出對新北未來建設的政見，用最誠懇、最熱情的態度，來爭取所有新北市民對市長參選人蘇巧慧以及所有市議員的支持。

至於民進黨台北市、桃園市長人選尚未出爐，媒體追問是否有意角逐？林右昌則說，中央黨部一定會就人選部分做充分討論，也會提出最佳人選。他強調，「感謝你的關心，我再一次重複，我個人對2026縣市長的選舉，沒有任何的規劃跟打算。」

