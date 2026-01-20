民進黨北桃市長活棋？ 林右昌：對2026選戰無任何規劃

民進黨持續布局2026年縣市長選戰，但台北市與桃園市長人選遲未定案，引發關注，民進黨前秘書長林右昌則被點名是民進黨北、桃選戰的活棋。林右昌今天(20日)接受央廣節目專訪時，表示他對2026年選舉沒有任何規劃，相信民進黨選對會一定會提出最好的人選。

民進黨迎戰2026年縣市首長選舉，目前已完成4波、共10個縣市的提名布局，但六都中，台北市長、桃園市長人選遲未出爐。有媒體報導指出，隨著台南市、高雄市及嘉義縣的初選塵埃落定，民進黨選戰重心正式北移，除了行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立委吳思瑤、王世堅等人一再被點名是台北市長提名可能人選外，民進黨前秘書長林右昌因具備完整的中央、地方及黨政歷練，近期也沉潛厚植實力，被視為民進黨北、桃選戰的一枚活棋。

對此，林右昌接受央廣節目「早安台灣」專訪時表示，2026這場選戰固然重要，但政治人物不需要永遠站在第一線，最重要的是「在對的時間作對的事」。他認為在台灣面對這麼多競爭及挑戰下，他還有很多課題需要掌握與思考，才能為下個階段作出貢獻，因此目前沒有參選的規劃。林右昌說：『(原音)我個人對2026選舉沒有任何規劃與打算，謝謝大家的肯定與厚愛，現在應該討論更大的課題，我也還有很多能力不足的地方，應該要再強化、學習。』

林右昌表示，選對會至今未與他接觸，他相信中央黨部、選對會及兼任民進黨主席的賴清德總統會提出最好、最負責任的人選，未來被提名的人也會提出有利於市政發展的政見，請大家不要著急。

至於民進黨「首都之戰」的人選需要具備何種條件才符合各界期待？林右昌說，他不便評論黨部的提名布局，不過，以近來中央總預算案卡關，導致TPASS通勤月票政策受影響為例，他認為一個好的政策需要區域共同治理才能發揮效果，而不是各縣市分而治之。

林右昌並進一步指出，TPASS是4年前民進黨北北基桃縣市長參選人共同提出的政見，北北基桃是一個生活圈，雖然每個縣市長都各有雄心壯志，但交通等重大建設若不一起討論、各做各的，區域治理就無法達到一定高度與遠見。因此，他相信民進黨未來的北北基桃市長參選人會提出區域治理的相關主張，這是時代的趨勢，也值得大家關注。(編輯：宋皖媛)