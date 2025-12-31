即時中心／黃于庭報導

民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，今（31）日總統兼黨主席賴清德親自召開記者會宣布，雲林縣由立委劉建國出戰，彰化縣則提名立委陳素月，基隆市拍板基隆市議長童子瑋，外界也相當關心台北、桃園人選。對此，民進黨秘書長徐國勇透露，希望在農曆年前完成提名。

民進黨各縣市長人選陸續出爐，6都部分，除了高雄、台南將舉辦初選，其餘皆透過徵召，目前確定由綠委蘇巧慧、何欣純分別出戰新北、台中。外界相當關心台北、桃園市長人選提名時程，徐國勇表示，「我的目標就是希望在農曆年前（完成）」。

徐國勇指出，選對會按照步驟一步一步進行，台北市其實有不少人選，每位都是最優秀的，不過優秀之餘，目前正在尋找最適當的，要選這個時機能夠打勝仗，桃園市也有人選。



不過，徐國勇表示，選對會這週沒開，將於1月7日早上10時繼續召開，也會一步步推出每個縣市候選人；另他也透露說，下週討論重點應該會在「中部縣市」。

原文出處：快新聞／民進黨北桃誰出戰？徐國勇親曝人選考量 「這天」前完成提名

