民進黨北高主委「雙姝」走馬上任 黃捷笑曝首週心得感想

民進黨台北市黨部主委吳沛憶、高雄市黨部主委黃捷「雙姝」這兩週先後走馬上任，今於台大校友會館舉行「北高連線、強棒出擊」限量球衣發布會。(記者方賓照攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕民進黨台北市黨部主委吳沛憶、高雄市黨部主委黃捷「雙姝」這兩週先後走馬上任，今於台大校友會館舉行「北高連線、強棒出擊」限量球衣發布會，台北市長參選人沈伯洋出席，但高雄市長參選人賴瑞隆缺席；對此，黃捷說，賴臨時有行程不克前來，但已備好球衣，接下來就能看到黨公職身穿球衣合體。面對媒體詢問就任主委首週的心得感想，黃直言，同時身兼立委與主委雙重身份，非常忙碌、有點辛苦，但她很樂觀，與吳最近的狀態相同，都希望可以做到最好，把24小時當成48小時在用。

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吳沛憶表示，「Taipei」城市球衣的袖子紋路與下擺線條發想自城市車流光影，象徵首都持續前進的活力與能量；下擺標則加入台北101、北門、總統府、貓空纜車及陽明山等代表性地景，呈現台北兼具歷史、民主與自然的城市樣貌。球衣右臂的台灣刺繡臂章是以「依山而生、循土而行、踏海而歌」為發想，將台灣山川河海、科技產業與民主價值融入設計，並以「台灣之盾」的盾牌意象，象徵守護家園與信念，呈現一枚承載土地記憶與共同價值的守護徽章希望透過線上應援行動，邀請更多年輕世代加入北高黨部活動，一起關心年底大選，「城市的未來需要更多市民共同參與，民眾是城市的主人也是參與者。」

黃捷表示，今天是台北隊和高雄隊聯合兩名主委上任後的首個活動，賴瑞隆由於臨時有行程無法前來，但是球衣已經準備好了，接下來可以看到黨公職穿同一款式的球衣合影。高雄版球衣以「TAKAO」為名，取自高雄舊稱「打狗」的羅馬拼音，保留城市歷史記憶。袖子與下擺線條發想自海浪波紋，下擺標則融入高雄輕軌、大港橋、高雄流行音樂中心、85大樓、夢時代摩天輪等代表性地景，呈現高雄獨有的人文風貌與城市魅力。球衣袖口印有「Democratic Progressive Party」及民進黨創黨年份「1986」，適逢民進黨創黨40週年，象徵從創黨精神出發，持續與社會同行、守護民主價值。

至於擅長跳舞的「雙姝」與參選人會不會有唱跳、拍片或發行迷你專輯等其他規劃，她笑說，希望大家可以在網路上敲碗，相信沈伯洋如果接到大家的「陳情」，說不定就會認真埋頭下去練，她們也會努力陪沈練習，而且要練什麼都作陪。

黃捷指出，週一起就職至今馬不停蹄規劃各式各樣活動，準備黨務改造，同時身兼國會議員，相關質詢及審查預算照常，非常忙碌。她與吳沛憶最近的狀態相同，都希望兩個身份可以做到最好，把24小時當成48小時在用。今天推出的球衣，主打台灣製造、台灣設計並且延續台灣精神，未來期盼能用更多活潑的方式，展現民進黨的活力與創意。

至於上任第一週的心得，黃捷提到，雖然有點辛苦仍很樂觀，盡全力高雄輔選賴瑞隆、台北輔選沈伯洋，高票當選。對於高雄整體選情，審慎樂觀，高雄現有執政表現高滿意度的陳其邁，將延續其執政好表現、繼續走對的路，目前收到的反饋都是拜託一定要守住充滿光榮的城市、一定要讓賴瑞隆順利接棒，也是高雄隊共同且團結的目標。

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