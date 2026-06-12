民進黨北高黨部連線 吳沛憶、黃捷推「台灣狼」限量城市球衣

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民進黨台北市黨部主委吳沛憶、高雄市黨部主委黃捷發起民主進步黨線上應援行動。（圖／鄒保祥攝）

民進黨台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷發起「北高連線」，推出民主進步黨線上應援行動，今（12日）發布捐款回饋品「台灣狼城市聯名版限量球衣」，兩人於記者會中手持印有TEAM TAIPEI、TEAM KAOHSIUNG球棒，象徵北高市黨部整隊完成，全力投入2026地方選舉輔選工作。

民進黨台北市、高雄市黨部連線今天舉辦首場活動，活動特別邀請「加開零食會」成員、台北市長候選人沈伯洋以及「40年棒球迷」立委蔡其昌。民眾於線上網頁捐款民進黨北高黨部3000元，即可獲得城市球衣回饋品，球衣限量發行，第一批捐款者將於7月底收到球衣。

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吳沛憶表示，「Taipei」城市球衣的袖子紋路與下擺線條發想自城市車流光影，象徵首都持續前進的活力與能量；下擺標則加入台北 101、北門、總統府、貓空纜車及陽明山等代表性地景，呈現台北兼具歷史、民主與自然的城市樣貌。

Taipei城市球衣的擺標加入台北 101、北門、總統府、貓空纜車及陽明山等代表性地景，呈現台北兼具歷史、民主與自然的城市樣貌。（圖／鄒保祥攝）

吳沛憶指出，球衣右臂的台灣刺繡臂章是由「湯湯水水設計工作所」設計師黃梵真操刀。設計師以「依山而生、循土而行、踏海而歌」為發想，將台灣山川河海、科技產業與民主價值融入設計，並以盾牌意象象徵守護家園與信念，呈現一枚承載土地記憶與共同價值的守護徽章。

球衣右臂將台灣山川河海、科技產業與民主價值融入設計，並以盾牌意象象徵守護家園與信念。（圖／鄒保祥攝）

黃捷表示，高雄版球衣以「TAKAO」為名，取自高雄舊稱「打狗」的羅馬拼音，保留城市歷史記憶。袖子與下擺線條發想自海浪波紋，下擺標則融入高雄輕軌、大港橋、高雄流行音樂中心、85 大樓、夢時代摩天輪等代表性地景，呈現高雄獨有的人文風貌與城市魅力。

黃捷指出，球衣袖口印有「Democratic Progressive Party」及民進黨創黨年份「1986」。今年適逢民進黨創黨 40 週年，象徵從創黨精神出發，持續與社會同行、守護民主價值。

吳沛憶補充，本次限量版球衣線上應援的募款收入，北高黨部將分別全數專款用於2026地方輔選工作及黨務，將依《政治獻金法》及相關規定辦理並開立收據，感謝支持者與北高黨部結伴同行，強調接下來將持續秉持初衷、全力以赴。



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