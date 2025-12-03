民進黨卓冠廷、戴瑋姍請辭發言人獲准 交棒綠委李坤城

民進黨立委李坤城因中央地方歷練完整，將接任黨部發言人一職。（圖／袁維駿攝）

身兼民進黨主席的總統賴清德今天（3日）下午在中常會上表示，中央黨部組織部主任張志豪及黨部發言人、新北市議員卓冠廷、戴瑋姍因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務，賴宣布立委李坤城將接任黨部發言人，期待李回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩2位發言人，共同襄助秘書長徐國勇。

據發言人韓瑩轉述，賴清德在中常會上表示，中央黨部組織部主任張志豪，以及黨部發言人、新北市議員卓冠廷、戴瑋姍因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。他們在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助，他謹代表中央黨部，向3位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。

賴清德指出，提醒有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第6條的規定，應在12月24日前提出辭職。

接著，賴清德宣布立委李坤城將接任黨部發言人，並稱讚李坤城中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通，期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩2位發言人，共同襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

賴清德接著說，上週五行政院主計總處公布最新的經濟預測，今年的經濟成長率 GDP 預測上修到百分之7.37，不僅僅是亞洲四小龍第1名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，也贏過中國，創近15年來新高。國內通膨率的預測，今年下調到百分之1.67，明年續降到百分之1.61，依照主計總處的最新推估，今明兩年的國內通膨將趨於緩和。

賴清德提到，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續地成長，這都是全民共同努力的成果；然而，大家知道執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活，在「經濟果實，為全民共享」的原則下，上週四，行政院拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年的所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠；同時，我們進行貨物稅調整，讓日常的生活開支可以再調降。

賴清德說，在這裡他要拜託所有的黨公職，協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道。面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度，持續壯大台灣，讓國人得以繼續共享經濟果實。

此外，賴清德補充，今天是「國際身心障礙者日」，身心障礙者的權益，一直是民進黨的重要關切對象。為了強化對所有族群的支持，今年10月立法院通過的韌性特別預算，政府還規劃了「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」的經費，將透過多元方式，持續提升對各個族群的照顧。



