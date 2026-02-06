民進黨南市多位議員及擬參選者聯合登記 相互造勢展現團結氣勢

南市議長邱莉莉、副議長林志展等多位民進黨南市議員及擬參選者聯合登記，相互造勢展現團結氣勢。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市議員提名作業領表登記自4日起至10日為止，6日作業進入第三日，累計已有40人領表、24人完成登記；南市議長邱莉莉、副議長林志展、總召李宗翰、副總召沈家鳳、發言人鄭佳欣、余柷青、王宣貿，蔡蘇秋金、謝舒凡、陳秋宏、蔡麗青、朱正軒、黃肇輝、沈震東及沈震南、周嘉韋、林依婷、李啟維、蔡筱薇、郭鴻儀等20餘位現任及擬參選議員者6日一同完成黨內參選登記程序，登記者彼此造勢，避免不同選區的支持者千里迢迢奔赴黨部，也讓領表登記流程順利完成。

邱莉莉議長表示，登記日期剛好是市議會在尾牙，多數議員都會出席，特挑選今天彼此造勢共同登記，這只是政治工作中會經過的程序，大家在既有的制度下，按部就班完成登記，也彼此打招呼、互相加油。

黨團總召李宗翰補充說明，臺南政治氛圍一向重視穩定與團結，市議員角色最重要的仍是把市政監督好、把地方服務顧好；完成登記之後，大家會回到各自熟悉的工作崗位，繼續面對市民、回應基層的期待。

參加登記議員亦共同宣示，未來將在既有基礎上持續保持與民眾的代議工作，並在認同民進黨理念的前提下持續努力打拼，讓臺南繼續穩穩向前。