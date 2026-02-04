民進黨南市議員提名作業首日 36人領表 2人完成登記

民進黨台南市議員提名作業領表登記，自4日起至10日止。首日領表由賴懋慶（右二）、沈震南（右三）拔得頭香，其中賴懋慶更旋即填表並完成登記。（市黨部提供／洪榮志台南傳真）

地方公職選舉將於11月28日舉行，民進黨台南市議員提名作業領表登記，自4日起至10日止。首日共有36人領表，僅大玉井區新人賴懋慶與安平、南區老將呂維胤完成登記，展現參選決心。

市黨部主委郭國文表示，市議員初選民調將在3月30日至4月5日進行，亦即4月初大致底定。至於里長提名登記，市黨部執委會也已決議將在3月9日至3月13日完成。

今天的領表由2位新人賴懋慶、沈震南拔得頭香，其中賴懋慶更旋即填表並完成登記。將參選第四選區大玉井區的賴懋慶表示，他是土生土長的玉井人，父親曾任玉井鄉民代表副主席，以及縣市合併後選上玉井區豐里里的里長，從小便跟在父親身旁投入公共事務，也熱愛這片土地，選擇為家鄉付出，爭取更多建設與資源，來改變山區。

賴懋慶說，加入立委郭國文團隊後，當起山區巡守員走遍山區36里，了解地方需求，作為在地人更能體會鄉親的心聲。6年來的經驗，讓他意識到，要將山區打造成山城並不是夢，但改變山區需要中央與地方的配合。

對於山區的願景，賴懋慶也強調，台南的觀光人次於全台總是名列前茅，山區卻因缺乏規畫與資源投入，導致難以享受觀光紅利，因此他希望透過更完整的方案，不只將人潮帶來山區，更讓青年願意留在家鄉服務，投入在地創生，翻轉山區的面貌。

另名完成第九選區議員初選登記的前市議員呂維胤也表示，3年前的議員選舉，在一片看好中過度分票，成為落選頭，導致中斷繼續推動南區、安平區建設的機會，是許多鄉親心中不捨的遺憾。然而在這幾年裡，他從未離開選區，服務處也從未打烊，繼續提供市政諮詢和法律服務，也以社會局機要秘書的身分繼續服務鄉親，不敢停歇，這是他對鄉親的承諾，也是一種責任。

呂維胤還說，他出生在清寒家庭，爸爸在菜市場賣水果，靠獎學金才能完成碩士學業，更能體會社會各階層為溫飽打拚的心酸，他對社會福利相當了解與熟悉，對於這次市長初選參選人提出的社福政見，也將成為未來社福藍圖，發揮專業和實務經驗，協助制定落實，以解決鄉親的生活壓力。

