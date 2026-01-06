民進黨南市長初選倒數 憲妃陸空交鋒

民進黨台南市長初選激烈，兩位參選人林俊憲（左）、陳亭妃（右）連掛選舉看板也在同棟大樓互別苗頭。（郭良傑攝）

民進黨台南市長初選民調將在1月12至14日其中一天舉行，角逐大位的立委陳亭妃、林俊憲陸空激戰。陳亭妃正進行37區鐵騎行動加直播，深入市場、宮廟進行拜票；林俊憲與相挺的立委、議員在路口、市場拜票及舉辦大型造勢活動。黨內人士認為，選後如何整合黨內互打的裂痕，才是初選勝出者的首要難題。

林俊憲上周獲得前台南縣長陳唐山的支持，1月3日在新營造勢，請來前農業部長陳吉仲站台，緊接著4日直搗陳亭妃的大本營安南區，請來更大咖的前行政院長蘇貞昌站台。蘇貞昌推薦林俊憲是下屆台南市長最適合人選，林俊憲更在他的直播中說蘇貞昌「很會看人，只挺對的人」。

陳亭妃獲前總統陳水扁支持，陳水扁在廣播節目中推薦陳亭妃極有可能成為台南400年來第1位女市長，來完成台南民主聖地「最後一塊拼圖」，保住賴清德總統的本命區，進而2028年連任總統。陳亭妃6日強調，她的民調持續穩定領先對手，並非短期刻意操作，而是長期累積的民意信任。

民進黨內有人擔心，這場初選陳、林兩陣營已殺到刀刀見骨，雙方水火不容、老死不相往來，已無同志情誼可言，選後如何修補初選互相撕裂的傷痕，團結黨內重新整隊出發，保住台南這個民進黨執政32年、賴清德總統的本命區，是一大課題。

另一黨內資深首長則樂觀認為，民進黨各縣市長到總統初選，很多都戰到你死我活，但初選後都會團結一致對外，以2020年總統初選為例，蔡賴也是爭到幾乎撕破臉，但最後整合成功形成蔡賴配，大選拿下817萬票，相信陳、林兩人在初選後，勝出者會在黨中央協助下，完成整合贏得台南市長選戰。