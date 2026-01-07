民進黨南市長初選參選人林俊憲車隊掃街 象徵從南科帶動臺南進步

民進黨南市長初選參選人林俊憲南科車隊掃街，象徵從南科帶動臺南進步。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市長黨內初選參選人林俊憲繼首場下營車隊大會師後，林俊憲台南團結車隊持續在臺南各區遊行展現地方凝聚力，車隊7日特別行經新市大營，於靈昭宮主委朱騏翰陪同下上香祈福接接受好彩頭，為初選最後關鍵衝刺注入滿滿能量；高大成醫師再度南下陪同林俊憲車掃，車隊行徑善化、新市、安定，沿途鄉親揮手加油；林俊憲呼籲支持者在最後關鍵時刻站出來，用行動展現團結力量，讓臺南繼續走在對的路上。

郭國文、林宜瑾立委服務團隊、副議長林志展以及沈家鳳、陳秋宏、余柷青、李文俊、黃肇輝、周嘉韋、李宗霖、蔡筱薇、林依婷、郭鴻儀多位市議員均到場力挺，展現市議會不分黨派支持決心。

高大成醫師說，他畢業於善化高中，對這片土地懷有深厚情感，身為醫師仔細閱讀林俊憲的政見後深感認同，尤其是「老人免費施打帶狀皰疹（皮蛇）疫苗」及「孕婦免費施打 RSV 疫苗」政策，讓他深刻感受到林俊憲是一位真正理解民眾需求、重視公共衛生，且兼具親民與專業的政治人物。

林俊憲立委表示，「大營」台語諧音象徵「大贏」，別具吉祥意涵，選擇到大營靈昭宮參拜是希望臺南可以大贏；新市大營旁的南科園區是當初民進黨籍的陳唐山縣長首次執政台南爭取到的重要建設，後來賴清德更爭取到台積電等科技大廠進駐，創造就業機會，帶動人口回流，成為臺南進步的關鍵力量。

林俊憲立委也提及在前台南縣長陳唐山、前行政院場蘇貞昌、立法委員蔡其昌等人陸續現身相挺下，目前內參民調支持度持續成長，純綠營支持度中更持續領先，距離民調初選投票僅剩不到一週時間，團隊將持續以最踏實的方式走入地方、爭取市民認同，讓支持力量在最後階段全面匯聚，也強調臺南是民主聖地，更是總統賴清德的重要本命區，唯有以團結為前提、以政策為核心，才能守住臺南，他也會努力落實基層對改革與延續進步路線的期待，贏回市民對民進黨執政的最大信任。