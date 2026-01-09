民進黨南市長初選決戰黃金週 林俊憲聯合議員及立委全市助攻催票

民進黨南市長初選邁入決戰黃金週，參選人林俊憲與25位市議員及3位立委分進合擊，於全市各地遍地開花助攻催票。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市長黨內初選下週即將進入最後決戰階段，黃金週末成為勝負關鍵。立法委員林俊憲把握倒數衝刺時刻出奇制勝，9日與25位市議員分進合擊，全面動員於全市同步展開掃街拜票行動，深入市場、路口與人潮聚集處，主打「多點開花」，讓每位議員成為林俊憲的分身，逐一向市民問候、請託，催出支持力量及強化「電話民調，唯一支持林俊憲」選民記憶點，期能在最後關頭勝出。

林俊憲立委表示，此段時間密集走訪地方宮廟、市場與重要路口，最直接感受是支持力量正在點滴累積，不是來自民調數字，而是來自街頭巷尾的互動，無論是市場攤商主動加油、小吃店裡長輩的握手鼓勵，或是鄉親分享幫忙催票成果，在與市民互動中看見他的準備與決心，願意將臺南未來交付給他。

協助掃街拜票的議會副議長林志展分享第一線觀察，甫踏入市場民眾就已蜂擁而上，不少人主動索取面紙、熱情握手，表達一定會支持林俊憲心聲；林志展副議長說，選民反應在過去幾次陪同林俊憲拜票行程中明顯升高，尤其進入關鍵時刻，更能感受到林俊憲的支持度正往上攀升。

林俊憲立委指出，目前有25位市議員、3位立委與他並肩作戰，組成最完整、最具戰力的「臺南隊」，再加上前台南縣長陳唐山、市長黃偉哲、具備中央治理經驗的護國院長蘇貞昌、前農業部部長陳吉仲等相繼表態力挺，展現跨世代、跨層級的團結力量，也證明他是最能整合臺南、帶領城市向前的候選人；另近期成功大學教授李忠憲、財經政治專家胡采蘋等人也撰文力挺，從不同領域肯定其政策論述、公共治理能力與長期耕耘地方實績，進擴大社會支持聲量。

林俊憲立委強調，最後衝刺階段重點不在於造勢場面有多大，而在於選民是否真正感受到「這個人準備好了」。這段時間他走遍臺南各區，面對不同世代與族群，把政見說清楚、講明白，只要市民願意給他機會，他就有責任帶領城市穩健向前。