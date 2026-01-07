民進黨南市長參選人林俊憲深入永康黃昏市場掃街拜票 爭取支持衝刺黨內初選

民進黨南市長參選人林俊憲深入永康黃昏市場掃街拜票，全力爭取鄉親支持衝，刺黨內初選出線。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市長初選進入倒數階段，立法委員林俊憲傍晚深入永康區人潮最密集的尚青黃昏市場掃街拜票，逐攤向攤主及採買民眾致意與請託，沿途親切互動、傾聽真實心聲，把握初選前最後時刻展現全力以赴決心，不少民眾也表達支持與鼓勵。

民進黨南市長黨內初選進入關鍵時刻，林俊憲團隊表示，近期多份民調顯示林俊憲支持度持續上升、已出現「黃金交叉」超越對手。林俊憲說，此成績來自長期一步一腳印的努力，更來自市民對未來臺南的期待，他會以更謙卑態度回應每一份支持，尤其前行政院長蘇貞昌與前台南縣長陳唐山公開力挺，是對他多年來為臺南打拚的肯定，也是責任。

林俊憲立委表示，永康是臺南人口最多、產業與生活機能最密集的行政區，交通改善、生活圈發展以及青年就業與育兒環境都是市民最關心的議題，未來他會以「永康新都會」為主軸推動鐵路地下化永康段延伸，改善平交道與陸橋造成的交通瓶頸，並活化地上空間；同時以人為本優化人行環境，加速捷運藍線及公共運輸整體規劃，讓生活更便利、城市更友善。

林俊憲立委也強調，初選不只是競爭，也是是向市民展現準備度的重要時刻，未來他會以更高標準推動城市治理，讓永康成為宜居、好行、充滿活力的城市核心，也懇請鄉親在初選關鍵時刻全力支持，讓這股來自基層的力量持續推動臺南向前。