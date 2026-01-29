民進黨南市長提名人陳亭妃下營鐵馬謝票 期許以女性溫度找回人民信任

民進黨南市長提名人陳亭妃下營鐵馬謝票，至下營上帝廟參拜，感謝一路以來的庇佑與鄉親支持，也象徵自下營出發，用鐵馬精神走進基層。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市長提名人陳亭妃選後持續展開「鐵馬妃妃 Part 2 感恩溫暖鐵馬行」，29日到達下營區，至下營上帝廟向玄天上帝上香參拜，感謝一路以來的庇佑與鄉親支持，並象徵將自下營出發，將感恩化為行動，用鐵馬精神走進基層、走進人心；陳亭妃也特別準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來365天天天與鄉親同行，把對臺南的承諾落實在每天的行動中。

陳亭妃立委表示，政治不是口號，而是陪伴；不是站在台上，而是走到人民身邊，此趟鐵馬感恩行將一步一腳印騎遍大臺南37個行政區，不只是謝票，更是一段重新與人民連結、找回信任感的旅程，希望透過最貼近土地的方式，把感謝送到每位鄉親手中。

陳亭妃立委進一步指出，臺南是一座有400年歷史的城市，未來需要一位願意傾聽、能夠承擔、懂得溫度的市長；女性的力量在於包容與堅持，她期待以女性特有的細膩與溫柔為臺南帶來改變，讓市政更貼近人民的生活。

陳亭妃立委也強調，順利通過初選只是責任的開始，接下來將會持續以鐵馬精神踏實前行，將支持化為前進的力量，朝著「臺南400年來第一位女市長」目標穩健邁進。