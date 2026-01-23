民進黨南市長提名人陳亭妃啟動感恩溫暖鐵馬行，以行動向相挺鄉親表達感謝。（記者李嘉祥攝）

▲民進黨南市長提名人陳亭妃啟動感恩溫暖鐵馬行，以行動向相挺鄉親表達感謝。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市長提名人陳亭妃經民進黨中執會正式通過提名並由兼任黨主席的總統賴清德親自披上象徵承擔責任彩帶後，隨即於臺南市境內展開鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」首站選在白河，除以行動回應人民的託付，也向一路相挺的鄉親與地方信仰中心表達誠摯感謝。

陳亭妃清晨自白河崁頂福安宮出發，沿途走訪多處地方宮廟與街區，串聯地方信仰與居民生活圈。她說，這趟「亭妃感恩溫暖鐵馬行」是她感謝人民陪她走過完整的27年，也象徵在邁入第28年的時刻有新任務，要跟臺南人民作伙來顧臺南這個家及向基層致意，未來一步一腳印永遠不改與人民同行政治初心。

廣告 廣告

陳亭妃立委表示，能在中執會獲得正式提名是一份榮耀，更是一份責任，她感謝賴清德主席的託付與期許，強調初選結束不是終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始，因此她選擇在提名後繼續用最貼近人民的方式出發；她在初選前用鐵馬尋求人民支持的力量，初選提名成功也不改初衷，再用同樣方式回到每個角落表達感恩之意，這也是她「行動政府．行動市長」的概念，用鐵馬精神走進基層生活、走進人民日常。

陳亭妃每次鐵馬行動都有信物，1月1日至1月11日的鐵馬37區是「妃妃鐵馬勳章」，即日起啟動的鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」則是準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來的一年365天，陳亭妃天天都在身邊。陳亭妃說，桌曆不只是紀念與連結，更是一份陪伴的承諾，提醒每天都要與人民站在一起，也強調臺南是一座重感情、講信用的城市，未來會以團結為力量、以行動為方法，帶領團隊穩健前行，用實際成績回報人民27年來的支持與信任，邁入下階段「女力改變臺南」里程碑。