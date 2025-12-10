民進黨南市長黨內初選加溫 立委林俊憲安南果菜市場掃街展人氣

民進黨立委林俊憲到安南果菜市場掃街，支持攤商及採買民眾熱情握手加油，展現基層支持人氣。（記者李嘉祥攝）

民進黨立委林俊憲前往臺南市安南果菜市場掃街拜訪，支持攤商及採買的婆婆媽媽熱情大喊加油及握手，現場人潮湧動宛如小型造勢大會，民意回饋展現林俊憲基層支持人氣。

林俊憲立委表示，市場是民意最直接的地方，走得越深，越能感受到鄉親對生活改善與城市升級的期待；安南是臺南成長最快的行政區，有土地、產業等資源，是臺南市下階段發展關鍵，他提出「安南新都會」願景，盼讓安南成為科技、教育、文化、休憩與運動等多功能整合新優質都會區，成為臺南下一個黃金生活圈。

林俊憲立委進一步說明「安南新都會」願景內容，主張以台江大道與捷運黃線作為城市骨幹，強化安南與南科、永康、市區的交通連結，並整合台史博館、亞太棒球村、成大安南校區、中信金融學院等既有量能，加上康寧大學校區活化與天馬電台園區再利用，形塑科技、教育、文化、運動與休憩多核心並進的城市發展格局，同時推動科技工業區擴大、青銀共居與幼托設施增設，打造更宜居、可創新的優質都會區。

林俊憲立委指出，安南人口持續成長，產業與校園聚落成形，唯有及早布局交通量能，安南的生活、產業與城市格局都會全面提升；捷運黃線是安南未來發展關鍵交通骨幹，先前已成功爭取 3000萬元規劃費，讓黃線從構想走向專業評估，為後續中央審議與推動奠定重要基礎。

林俊憲立委強調，市長候選人不只在台上講理念，更要走進市民的生活，唯有真正理解人民的需要，提出的政策才會改善大家的日常、讓城市進步；此段時間他到各市場拜訪，基層交流愈多，愈能感受到市民對他理念的認同正在逐步累積，會將每次交流及每個聲音都視為城市前進的重要指引。