民進黨南市黨部公布議員初選作業暨里長登記時程 因應選情提前完成戰鬥佈局

民進黨南市黨部公布議員初選作業暨里長登記時程，執委會因應選情將提前進行里長提名領表登記作業。（記者李嘉祥攝）

有鑑於2026地方大選提前進入戰鬥佈局，民進黨中央29日公布2026年直轄市議員提名初選公告，將於2月4日至2月10日進行初選領表與登記作業；臺南市黨部不僅開始進行相關準備工作，執委會也決議於3月9日至3月13日提前進行里長提名領表登記。

針對此次臺南各區民進黨提名議員席次，市黨部主委郭國文立委表示，民進黨在臺南能穩健執政，是因為受到人民栽培，維持議會過半目標不變，目的是要更深入扎根基層，這不僅是首要的原則，更是黨公職對選民最大的回報；在擴大地方執政優勢的基礎上，中執會參採基層建議，衡酌各區域黨籍人選態勢，滾動調整提名，決議東區最後通過提名2席；另市黨部執委會決議提前於3月9日至3月13日提前進行里長提名領表登記作業。

郭國文主委強調，面對2026地方大選，臺南隊不僅要團結向前，更要持續紮根地方，里長是守護民主首都第一線尖兵，在最基層守護村鄰里，有些地方幅員廣大，有些則是人口密集，不僅需要鼓勵黨員同志投入基層，市黨部也要結合中央與地方福國利民政策說明，做好並加強輔選工作，因此提前完成協同戰鬥佈局有其必要性，也希冀黨內議員與里長提名順利進行，參選同志能夠儘早投入戰鬥狀態，達成從政初衷，回饋照顧更多市民。