民進黨南市黨部公益包場邀球員看電影 為三級棒球小將打氣 相挺戲院與國片

民進黨南市黨部公益包場邀球員看電影，主委郭國文期藉由電影欣賞為三級棒球小將打氣，並以行動相挺戲院與國片。（記者李嘉祥攝）

電影「冠軍之路」全台上映，紀錄2024年台灣奪得世界12強冠軍，全台票房升溫，民進黨臺南市黨部基於公益化理念，持續與麻豆戲院合作舉辦電影包場活動，以行動相挺在地經營戲院及支持國片，此次也邀請善化地區三級棒球小將一同觀影，讓球員互相交流，不只受到鼓舞，也一起感動，相約為中華隊3月東京經典賽集氣加油。

善化高中校長陳培德、總教練陳舜松、教練謝豐駿、善化國中總教練劉家榮、教練彭宣瑋，以及善化國小、社區教練均出席，球員教練暫時放下平時練球嚴謹氛圍，一起度過二小時的電影時光。

南市黨部主委郭國文立委表示，從戶外現場轉播台灣隊比賽到包場看電影，市黨部結合社會各界資源，公益活動獲得好評；國中、國小乃至於社區棒球，一直是台灣選手與國手重要的培育搖籃，此次特邀善化地區三級棒球學校參與，藉此鼓勵球員平時學業與練球的辛苦。

郭國文主委指出，球員小將平常一起練球，一起生活，此次一起觀賞大螢幕，彼此交流打氣更能夠凝聚士氣，為學習生涯留下美好回憶，接下來還有一場又一場的賽事，也期盼球員都能於賽場上發揮球技與團隊精神，為台灣隊爭取榮譽。