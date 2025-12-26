民進黨南市黨部通過議員提名建議席次 團結備戰力拼議會過半

即時中心／徐子為、黃彥翔報導宏都拉斯總統大選結果終於出爐，全國選舉委員會（CNE）公告阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得大選，他過去曾表態，稱過去宏都拉斯與台灣有邦交時「比現在好一百倍」，也承諾當選後將與台灣復交。對此，綠委王定宇今（26）日表示，與宏國恢復邦交不用急，要先觀察該國的政策走向，以及阿斯夫拉當選後，在台美宏的三角關係下，所做出的外交、區域安全政策。此外，他也示警，中國常會「挖東牆、補西牆」，要注意中國會對我其他邦交國挖角，以平衡宏國的態勢逆轉。宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）24日發布總統選舉結果，宣布由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉當選總統。宏國「新聞報」（La Prensa）引述該國選委會官方數據指出，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉共獲148萬1517票，得票率40.26%；緊追在後的中間偏右自由黨（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla），得票145萬5169票，得票率39.54%。王定宇今表示，恭喜「親台派」阿斯夫拉當選，他囊括逾40%選票，加上得票第二的候選人納斯拉亞也是親台、親美、對抗極權主義，兩者得票就占了80%；此外，國會改選後128個席次，現有的兩個在野黨在大選中獲90個席次，超過2/3，連修憲都可以，這代表宏國民意挺民主自由。王定宇指出，阿斯夫拉過去長期主張跟台灣維持邦交關係，且比中國建交好上百倍。不過他坦言，台灣跟任何國家往來跟交朋友一樣，要建立在理念相近與利益上；不用急，先給阿斯夫拉時間盤點國內政治，畢竟各國的第一要務都會是經濟、民生。王定宇認為，首個觀察點是，可關注新一屆宏都拉斯國會議員，會對政府的政策做何改變，對新政府的走向做出什麼決議，以及宏國議長人選。他說，也可觀察阿斯夫拉在台灣、美國、宏都拉斯之間的外交三角關係，究竟國際區域政策怎麼走。王定宇也坦言，台灣要提高警覺，因為中國常常會「挖東牆、補西牆」，中國是否開始對台灣現有的邦交國啟動攻勢，「大撒幣」挖走台灣邦交國，來平衡宏國的局勢逆轉。他提醒外交部應嚴加注意。原文出處：快新聞／宏都拉斯變天與台再建交？王定宇回應了 更多民視新聞報導接見前日外相河野太郎 賴清德感謝對台支持：攜手引領全球產業發展台股再創新高收28556點！終場上漲184點 台積電收1510元政院「副署反年改案」並聲請釋憲 卓榮泰：維護憲政尊嚴

