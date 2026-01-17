民進黨南市黨部麻豆戲院公益包場 溪北溪南小球員看冠軍之路共為台灣隊加油

民進黨南市黨部麻豆戲院公益包場，主委郭國文邀溪北溪南小球員看冠軍之路，共為台灣隊加油，市議員黃肇輝也應球員邀請出席。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市黨部去年12月在麻豆戲院舉辦電影「大濛」包場獲得市民好評，今年「冠軍之路」上映市黨部再次公益包場，邀請麻豆、永康兩地少棒、青少棒小將觀影，除教練、家長與市民外，導演龍男．以撒克．凡亞思也現身向大家致意，並分享製作拍攝點滴；市議員黃肇輝受永康少棒邀請出席，黨公職也踴躍參與。

市黨部主任委員郭國文立委表示，臺南不僅是民主聖地，也是棒球搖籃，許多優秀選手都來自於此；2024年台灣奪得12強冠軍，市黨部在大遠百舉行二場戶外直播，吸引許多青年參與，共同見證台灣拿下世界第一；今年開春再一次辦公益包場活動，邀請溪北、溪南棒球小將觀賞「冠軍之路」，不僅是回顧當時的感動及為台灣隊在3月參與經典賽集氣加油，也鼓勵溪北、溪南球員交流。

導演龍男說，「冠軍之路」不只是慶祝臺灣拿下冠軍，更回顧了選手和教練團一路打拼歷程，包括球員從小以來歷經重重難關力爭上游，從2013年經典賽的挫折與奮鬥，到一起拿下冠軍，把握這段緊湊的拍攝時間，完成「冠軍之路」電影，希望大家都能進場觀影，一起感動。

郭國文主委指出，溪北地區經營戲院十分不易，此次特選在麻豆戲院舉辦包場活動，不僅是以實際行動支持在地業者及國片，也可讓更多人一起觀影，另也特別邀請導演出席，除藉此鼓勵在地小球員，也讓教練家長與市民能更深一度了解國片，將觀賞後的感動分享給更多親朋好友，提升進戲院觀影意願，以良性循環帶動國片風潮。