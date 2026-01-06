民進黨南投縣長人選出爐 賴清德明天宣布「牙醫榜首」對戰許淑華

即時中心／徐子為報導



民進黨持續布局2026九合一地方大選，日前傳出原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀婉拒出戰，而立委羅美玲也預計不列入名單。民進黨稍早發布採訪通知，預計明（7）日中執會後舉辦記者會，由總統兼黨主席賴清德親自宣布，民進黨提名牙醫師公會理事長温世政角逐南投縣長。





據了解，綠營認為，温世政長相類似資深媒體人劉寶傑，能淡化政黨色彩，爭取中間選民支持。



民進黨秘書長徐國勇上月底表示，盼能在農曆年前確定提名人選，並透露民進黨選對會將於明天再開會，討論重點會是「中部縣市」。



媒體《TVBS新聞網》報導，黨內人士透露，地方上未見雜音，温世政應是各派系認同的人選。



溫世政背景也出爐，他不僅曾拿下國考牙醫榜首，亦為國際植牙學會院士，除了在新北永和執業之外，也兼任台北醫學大學助理教授，並擔任新北市牙醫師公會理事長，專業形象佳。



據了解，現年52歲的溫世政在南投草屯成長，就讀炎峰國小、草屯國中，高中赴台中就讀台中一中資優班，26歲時以應屆最高分畢業於台大牙科研究所。當牙醫系畢業時，因遇上921大地震，選擇定居北部發展，投入創業，逐步成為台灣植牙領域的重要權威。去年三峽發生重大的4死11傷車禍，溫世政也曾率領新北牙醫公會發起「無償牙科醫療重建行動」，為傷者提供免費口腔重建照護及到宅服務。

