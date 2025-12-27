民進黨南投縣長參選人新布局！傳「牙醫榜首」溫世政將出線

即時中心／林韋慈報導

民進黨2026年南投縣長人選布局出現新變化。日前傳出原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀婉拒出戰，而立委羅美玲也預計不列入名單。近日多家媒體報導指出，目前最可能出線的人選，是出身草屯、現於北部執業的牙醫師溫世政，其備受黨內期待，可能肩負起選戰重任。





溫世政的背景也隨之受到關注。他不僅曾拿下國考牙醫榜首，亦為國際植牙學會院士，除了在新北永和執業之外，也兼任台北醫學大學助理教授，並擔任新北市牙醫師公會理事長，專業形象佳。在黨內原本評估的兩位女性人選相繼婉拒後，溫世政被點名為目前呼聲最高的人選，但是否正式參選，仍需待民進黨中央選對會最終決議。

據了解，現年52歲的溫世政在南投草屯成長，就讀炎峰國小、草屯國中，高中赴台中就讀台中一中資優班，26歲時以應屆最高分畢業於台大牙科研究所，並取得植牙碩士學位。牙醫系畢業後，因遇上921大地震，選擇定居北部發展，投入創業，逐步成為台灣植牙領域的重要權威。

南投縣內綠營人士對這位「出外打拚的草屯囡仔」寄予厚望，除肯定其專業形象，也期待他願意承擔責任投入選戰，盼能為南投政壇帶來不同以往的新氣象。至於原本被視為重要人選的林靜儀，則已低調婉拒，表示過去曾在台中投入地方選戰，對當地選民仍有責任在身。

