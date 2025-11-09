民進黨南部三縣市明初選開跑！賴清德再提醒「嚴禁相互攻訐」
【記者葉家瑋／台北報導】民進黨2026地方縣市首長大選佈局日漸清晰，選對會日前決議，明（10日）開始，台南市長、高雄市長及嘉義縣將率先進行提名初選登記；初選民調的執行日期規劃為明年1月12日到1月17日；最後1月21日中執會就會公告提名名單。
民進黨主席賴清德10月中旬時，就在中常會表示，2026年的地方大選，無論是對民進黨的執政路線，還是對國家的未來發展，都至關重要。人民對於民進黨所提名的候選人，不但抱持著高度的期待，也會以最嚴格的標準，來審視在競爭提名過程中，所有競爭者展現出的民主素養與法治精神。
賴清德提到，希望初選的競爭，是正向且良性的，參與初選者，必須秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，提出對地方發展、城市建設、鄉親福祉最有利的政見，來爭取選民的支持。之後的中常會上，賴清德也再度提醒，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐。
目前檯面上已表態有意參選台南市長的人選，包括民進黨台南市立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長方面則有民進黨高雄市立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆以及林岱樺；嘉義縣方面，可能人選為民進黨嘉義立委蔡易餘、縣議員黃榮利。
民進黨選對會也已決定相關選務工作日程，預計11月10日到11月14日領表登記；11月24日到11月28日召開政見會協調會；12月22日到1月4日舉辦政見會；至於初選民調預計於明年1月12日到1月17日進行；最後1月21日中執會就會公告提名名單。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜做最髒工作賺乾淨的錢！他終獲冤獄平反 靠這技術重啟人生
獨家投訴｜國道天外飛來雞籠！ 駕駛急閃車頭挨一記 國道警調查中
獨家｜禮讓行人大漏洞！保全「擋行人給車過」 101大樓、北市東區商辦違法最嚴重
其他人也在看
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 4 小時前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 4 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 8 小時前
川普關稅戰沒戲了？保守派大法官也不挺，美股應聲大漲
川普關稅政策遭美國大法官保守派與自由派罕見一致質疑，市場預測其敗訴機率高達七成。投資人解讀為關稅鬆綁訊號，美股三大指數因而全面收紅，道瓊與那斯達克齊創新高，反映市場對政策風險的樂觀預期。美國聯邦最高法院在美東時間5日上午10點（台灣時間5日晚間11點），針對總統川普的關稅訴訟舉行口頭辯論，審理川普援遠見雜誌 ・ 8 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 1 天前
憂鄭麗文走錯路線！單厚之示警「恐遭地方諸侯切割」 曝國民黨最大未爆彈
國民黨主席鄭麗文的走馬上任，代表著藍營對於「新氣象」的渴望，資深媒體人單厚之分析，鄭麗文必須在「黨務治理」與「選戰布局」取出平衡點，否則不僅可能激化與地方諸侯、也就是縣市首長之間的矛盾；單厚之更不諱言表示，現在鄭麗文「令不出黨中央」恐成必然，是否引發內部大亂將成為真正的看點。單厚之在《新聞幕後》節目中指出，鄭麗文在黨主席選舉擊敗了前台北市長郝龍斌，代表黨員......風傳媒 ・ 7 小時前
蘇巧慧羽翼已成 不甩藍白合早鎖定李四川
[NOWnews今日新聞]新北市從升格以來，國民黨執政超過20餘年，被民進黨視為艱困選區，過去黨內大咖包括蔡英文、游錫堃、蘇貞昌與林佳龍都鎩羽而歸。如今市長侯友宜即將卸任，立委蘇巧慧獲民進黨選對會拍板...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
美國政府停擺難解！川普出招籲「普發現金」
[NOWnews今日新聞]美國政府停擺繼續，美國國會議員們在週六加班，這是政府停擺超過一個多月以來，國會議員們首次在週六齊聚討論預算案，希望能達成共識解決僵局，但最終雙方仍沒有進展，預計明日將在美國時...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
影/柯志恩對手確定了？郭正亮大膽斷言高雄市長選戰終局
2026年高雄市長選舉競爭白熱化，前立委郭正亮預測，高雄市長選舉應該是上演民進黨賴瑞隆與國民黨的柯志恩的對決。不過賴瑞隆和柯志恩都有同樣的問題，他們兩個都不夠強，而且坦白說柯志恩這一場選戰不是跟賴瑞隆選，而是跟背後的高雄市長陳其邁和總統賴清德在選。中天新聞網 ・ 1 天前
要當「打破西瓜的人」 陳以信：與謝龍介攜手爭取台南市長選舉獲過半支持勝選
國民黨迎戰2026台南市長選舉，在黨中央刻意安排下，不分區立委謝龍介幾已確定將再上陣，但前立委陳以信表態參選讓一切出現波瀾。陳受訪說，國民黨要在台南獨立勝選市長還需5至10萬票，「我就是那個打破西瓜的人」。太報 ・ 17 小時前
鄭麗文赴秋祭惹議！謝寒冰舉1例嗆「民進黨也拜共諜」：故意模糊焦點
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，雖然鄭麗文強調「共諜吳石非追思對象」，仍被翻出秋祭的採訪通知、發現明確將吳石定義為烈士，媒體人黃揚明則喊話鄭麗文「不如先去忠烈祠」；不過媒體人謝寒冰認為，鄭麗文出席的是「白色恐怖追思會」，痛批綠營一連串的砲火只是在模糊焦點而......風傳媒 ・ 7 小時前
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 14 小時前
新北市長4強對決最新網路投票 李四川、蘇巧慧纏鬥激烈
2026年新北市長選舉提前進入白熱化階段。新北市擁有超過300萬的選舉人數，遠多於其他6都城市，是全台最大票倉，成為藍、綠、白各黨必爭之地。民進黨徵召立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌早已表態出戰，國民黨方面則有台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然呼聲高漲。中天新聞網 ・ 7 小時前
蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 府：惡意捏造 已報警調查
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會發表演說，網路出現不實訊息指「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。總統府發言人郭雅慧今天（9日）回應，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，總統府已通知警政單位，依法調查處理。IPAC告訴中央社，IPAC在歐洲議會的兩位共同主席決定邀請蕭美琴，對於蕭美琴訪問行程，歐洲議會議長、歐盟對外事務部、比利時外交部也都知情。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
范雲還原蕭美琴歐洲議會演說現場：保密背後的兩大原因
副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，但事前保密到家。民進黨立委范雲8日表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。中時新聞網 ・ 23 小時前