民進黨南部三縣市明初選開跑！賴清德再提醒「嚴禁相互攻訐」

【記者葉家瑋／台北報導】民進黨2026地方縣市首長大選佈局日漸清晰，選對會日前決議，明（10日）開始，台南市長、高雄市長及嘉義縣將率先進行提名初選登記；初選民調的執行日期規劃為明年1月12日到1月17日；最後1月21日中執會就會公告提名名單。

民進黨主席賴清德10月中旬時，就在中常會表示，2026年的地方大選，無論是對民進黨的執政路線，還是對國家的未來發展，都至關重要。人民對於民進黨所提名的候選人，不但抱持著高度的期待，也會以最嚴格的標準，來審視在競爭提名過程中，所有競爭者展現出的民主素養與法治精神。

廣告 廣告

賴清德提到，希望初選的競爭，是正向且良性的，參與初選者，必須秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，提出對地方發展、城市建設、鄉親福祉最有利的政見，來爭取選民的支持。之後的中常會上，賴清德也再度提醒，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐。

目前檯面上已表態有意參選台南市長的人選，包括民進黨台南市立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長方面則有民進黨高雄市立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆以及林岱樺；嘉義縣方面，可能人選為民進黨嘉義立委蔡易餘、縣議員黃榮利。

民進黨選對會也已決定相關選務工作日程，預計11月10日到11月14日領表登記；11月24日到11月28日召開政見會協調會；12月22日到1月4日舉辦政見會；至於初選民調預計於明年1月12日到1月17日進行；最後1月21日中執會就會公告提名名單。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜做最髒工作賺乾淨的錢！他終獲冤獄平反 靠這技術重啟人生

獨家投訴｜國道天外飛來雞籠！ 駕駛急閃車頭挨一記 國道警調查中

獨家｜禮讓行人大漏洞！保全「擋行人給車過」 101大樓、北市東區商辦違法最嚴重

